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    北市公園僅36％設監視器 議員憂成治安死角

    台北市公園眾多，但並非所有公園都設有監視器。圖為文山森林公園示意圖。（資料照）

    台北市公園眾多，但並非所有公園都設有監視器。圖為文山森林公園示意圖。（資料照）

    2025/02/23 13:44

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市共有612座公園，然而並非所有公園都設有監視器，全市公園僅36%有設監視器。12個行政區中，僅大同、士林區公園監視器設置比例超過一半，其餘行政區公園監視器覆蓋率均不足50%。北市議員曾獻瑩指出，公園缺乏監視設備，可能讓公園成為治安的死角，建議導入大數據、AI協助找出需要加裝監視器的地點。

    公園處回應，原監視器設置計畫已在2023年完成階段性任務，經評估須設置監視器的公園已完成設置，目前無加裝監視器例行性計畫。但若要新增監視器，會依監視器建置標準作業評估需求，考量公園規模及設施、有無遊戲場或公廁、使用人次、周邊是否裝有監錄設備、地方需求以及公園違規情形。

    曾獻瑩指出，據警察局統計，公園內的犯罪率近來已明顯下降，但去年仍有289件。截至去年底，北市公園、綠地及廣場等處監視器數量已達710支，但北市公園僅36%設有監視器。他調閱資料發現，北市12個行政區中，僅大同區、士林區公園監視器設置比例超過一半，其餘10個行政區的公園監視器覆蓋率仍不足50%。大安區、文山區比例更僅29%、18%，在行政區中敬陪末座。

    曾獻瑩也指，公園處的監錄設置評估表評分內容會針對公園大小、設施數量、使用人次、公園內的違規案件數評分，但兩年內有發生民刑事案件也將納考量。他建議警察局及公園處利用大數據分析或AI協助，找出公園的犯罪高風險地區，並加以裝置監視器，把預算花在刀口上，才能有效預防犯罪。

    他舉例，曾發生分屍案的華山大草原，附近多為商辦、停車場，人潮散去後格外安靜，且公園內有許多樹木方便做為遮蔽物。她認為，表示現有數據顯示監視器設置對犯罪具有明顯的嚇阻效果，市府應該持續研究監視器的最佳設置範圍，每年定期檢視公園監視器的設置需求，並編列相關預算，以確保市民在公共場所的安全。

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