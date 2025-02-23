6794萬遊客到訪 高雄升級旅宿管理、7度獲特優

高市第七度獲得全台旅宿管理考核特優，局長高閔琳代表領獎。（圖由觀光局提供）

2025/02/23 10:31

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄去年吸引6794萬遊客到訪、全台第一！高市府持續加強多面向觀光機制，涵蓋活動主體、交通與住宿等，其中住宿部分持續著重安全與品質，觀光局在全國旅宿管理考核更是第7度獲特優。

觀光局長高閔琳指出，繼去年高雄冬日遊樂園與黃色小鴨等多場大型活動及157場演唱會，今年初再度席捲全台的高雄冬日遊樂園，邀請「吉伊卡哇」（Chiikawa）等小可愛進駐愛河灣，帶來超過600萬人潮，逾百億產值。

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期間，高雄旅宿開紅盤，年假期間更直接打破國旅寒冬、住宿率8成以上、春節期間甚至滿房，高市觀光局更第7度獲得全國旅宿管理考核特優。

高閔琳表示，新年度將持續積極推動星級評鑑、性別友善旅宿、穆斯林友善旅宿及環保旅宿等5項認證輔導獎補計劃，並加強非法旅宿稽查頻率和強度，持續打造友善觀光旅遊住宿環境接軌國際。

除了觀光局第7度獲旅宿管理考核特優，公私部門協力也榮獲Klook「2025年全球最受矚目新興旅遊目的地」全國唯一入選城市，第2屆「台灣觀光金獎」、高雄也有多位在地優秀觀光產業從業人員獲此最高榮譽，觀光局同仁張景棠更獲政府機關優良觀光人員獎。

她說，除了市府落實管理，也期盼旅宿業者一起努力，吸取更新更廣專業知識、提升服務品質，並以多元開放、友善熱情的態度迎接世界各地的旅客，讓旅客感受高雄城市多元魅力！

高市觀光局邀請旅宿業者參加穆斯林友善旅宿認證。（圖由觀光局提供）

高閔琳與高市獲獎旅宿業者。（圖由觀光局提供）

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