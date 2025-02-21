新北「Pokémon GO Tour」登場 湧近20萬人次大都會公園抓寶

新北市長侯友宜與巨大皮卡丘合影。（記者羅國嘉攝）

2025/02/21 19:37

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市「Pokémon GO Tour：合眾地區」今（21）日在大都會公園開幕，吸引近20萬人次共襄盛舉，場面熱鬧非凡。此次活動即日起至23日需持有入場券才可入場抓寶，現場特別打造「寶可夢四季主題棲息地」，透過春、夏、秋、冬4大場景，重現合眾地區的生態變化，現場除可抓寶，也有許多打卡點、攤販，另新北捷運公司也推出輕軌一日票，並規劃十條探索新北的官方路線。

市長侯友宜出席開幕典禮，與寶可夢「皮卡丘」同框合影。此外，最受矚目的「皮卡丘見面會」也吸引大批粉絲排隊參與，限量發送的「皮卡丘造型遮陽帽」更成為現場最夯的紀念品。主辦單位更規劃各式免費拍照打卡景點、限定商品販售，現場氣氛猶如一場國際級的城市嘉年華。

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此外，此次活動需持有活動入場券才能抓寶，活動期間可獲得挑戰「闇黑酋雷姆」與「焰白酋雷姆」的機會，並獲得「電壓能量」或「火焰能量」。訓練家只要有足夠的「電壓能量」和「火焰能量」，就可讓「酋雷姆」吸收「捷克羅姆」變為「闇黑酋雷姆」，或讓「酋雷姆」吸收「萊希拉姆」變為「焰白酋雷姆」；另在不同棲息地中，訓練家們有機會遇見獨特造型的「四季鹿」。

觀光旅遊局指出，此次活動同時與美國洛杉磯同步開跑。這次活動為台灣歷次與寶可夢合作實體活動中規模最高等級，3天活動現場，打造寶可夢四季主題棲息地、23場皮卡丘見面會、超過60攤市集餐車。21日延續新北燈會觀光人潮效應已吸引超過20萬人次遊客及玩家，預期活動3日可吸引超過60萬人次的國內外玩家及觀光客造訪朝聖。

侯友宜表示，這次活動不僅是遊戲與城市的完美融合，更是向全球展示新北魅力的重要機會。市府與美國Niantic公司攜手合作，整合交通、住宿、餐飲與電信等資源，確保訓練家們能享受最佳遊玩體驗。

為了讓玩家輕鬆探索新北，新北捷運公司推出寶可夢主題輕軌一日票，並於淡海輕軌紅樹林站、淡水漁人碼頭站、環狀線十四張站販售，每張50元，可於當日無限次搭乘新北捷運輕軌，限量4千張，售完為止。同時，官方規劃10條探索新北的官方路線，讓來自世界各地的訓練家透過遊戲認識新北多元文化。

新北市長侯友宜與寶可夢「皮卡丘」自拍。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜（左）與Niantic公司Pokémon GO全球負責人吳友軒（右）互相交換城市明信片。（記者羅國嘉攝）

民眾抓稀有寶可夢。（記者羅國嘉攝）

新北「Pokémon GO Tour」登場，現場不少民眾不畏寒風搶抓寶。（記者羅國嘉攝）

新北「Pokémon GO Tour」登場，現場也設有許多攤販。（記者羅國嘉攝）

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