為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南鯤喜灣盃樂樂棒交流賽 地主隊省躬國小奪冠

    鯤喜灣盃樂樂棒交流賽熱鬧開打，省躬、喜樹與龍崗國小3校選手賽前一起大合照。（記者蔡文居攝）

    鯤喜灣盃樂樂棒交流賽熱鬧開打，省躬、喜樹與龍崗國小3校選手賽前一起大合照。（記者蔡文居攝）

    2025/02/21 12:53

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市第5屆「鯤喜灣盃樂樂棒交流賽」今天在南區省躬國小棒球場熱鬧開打，參賽的學生們以球會友彼此交流，享受在球場打球的樂趣，用拚勁來為自己的學校爭取最佳的榮譽，比賽結果由地主隊省躬國小留下冠軍盃。

    鯤喜灣盃樂樂棒交流賽是由南市南區省躬國小、喜樹國小與龍崗國小等3校組隊共同參賽，各校輪流與南台南家扶中心合辦，從2021年開辦至今已邁入第5屆。南家扶本身也成立1支展翼少年棒壘球隊，其中1名隊員這次也到現場擔任比賽志工。

    省躬國小校長謝辰育表示，自南台南家扶中心於灣裡社區設點服務後，南家扶鯤喜灣基地每年都會在校慶運動會時到校以情緒教育作為主題設攤，吸引學生們透過多元媒材來體驗，讓學生從玩中學習辨識情緒。

    此外，省躬國小跟社區也有很密切的互動，這次透過交流賽舉辦，同屬於南區濱海的社區學校同場交流，讓社區的孩子們可以有一個表現自我的舞台，更可以促進3個社區的互動。

    南家扶主任李保良表示，南家扶中心於2019年起主動出擊將服務帶到社區，也於2021年於灣裡設立鯤喜灣基地作為社區兒少服務據點。除了陪伴當地社區的兒童，也期盼透過多元類型的交流賽的舉辦，活絡社區，成為鯤喜灣社區專屬特色賽事，就如清大與交大的梅竹賽一般成為社區盛會，讓社區的孩子們在打球競技之餘，還可以學習到正向積極的人生態度。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播