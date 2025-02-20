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    高市大同醫院管路遭惡搞 高醫工會發聲：支持找出不法之徒

    大同醫院經營移交過程，發生工務氣體管路標示遭人惡意以白漆覆蓋，高市衛生局已函請地檢署調查，高醫工會亦發聲譴責。（記者許麗娟攝）

    大同醫院經營移交過程，發生工務氣體管路標示遭人惡意以白漆覆蓋，高市衛生局已函請地檢署調查，高醫工會亦發聲譴責。（記者許麗娟攝）

    2025/02/20 13:00

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市立大同醫院今年元旦由高醫交接給長庚接手經營時，工務氣體管路標示遭人惡意以白漆覆蓋，因影響辨識恐危及病患安全，衛生局依違反醫療法函請高雄地檢署偵辦調查。高醫工會今（20）日發聲表達遺憾與譴責，並支持檢調單位深入偵辦。

    原由高醫體系經營15年的大同醫院在去年12月31日期滿，今年元旦起正式由長庚體系接手，但交接期間，發現院內工務氣體管路流向指標、注意事項等字樣遭人惡意以白漆覆蓋，幸事先有拍照存證可比對，才得以及時修正、避免危及安全。

    另也傳出大同醫院移交初期，消防逆止閥突然遭人開啟，導致警報鳴響；員工調閱監視器發現畫面無法回放；1樓阿摩尼亞外洩；血液透析室RO設備電源跳脫、系統無法供水；空調機房冷氣被關閉等問題。

    高雄市衛生局以疑有違反醫療法第106條第2項「毀損醫療機構或其他相類場所內關於保護生命之設備」之虞，已函請地檢署偵辦調查。

    高醫醫療事業企業工會對此回應，針對此事感深感憤怒與不捨。醫院應是守護生命的地方，任何危及病人安全的行為，都是對醫療信任的嚴重破壞，除表達最深的遺憾與譴責，並支持檢調單位深入偵辦，希望找出不法之徒，還醫療療環境一個公正與安寧，讓病人與醫護人員都能重拾安全與安心。

    此外，高醫工會也提及，新聞揭露指出大同醫院運作至今仍未上軌道，病人就醫權益失衡，導致高雄市各大醫院急診變「擠診」，呼籲目前主責管理階層與監督主管機關專注於解決問題，而非將問題歸咎抹黑於他人身上，對於近日的不實指控與抹黑，會保留法律追訴。

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