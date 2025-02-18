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    當兵浪費時間？他嘆「不如去學一技之長」引兩派網友論戰

    網友好奇，當兵很浪費時間，不如去學一技之長，引發熱議。示意圖。（資料照）

    網友好奇，當兵很浪費時間，不如去學一技之長，引發熱議。示意圖。（資料照）

    2025/02/18 21:35

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕藝人王大陸今天（18日）爆出涉嫌逃避兵役被捕，他找專門集團指導假裝心臟問題，騙過醫師開出診斷證明躲過兵役，檢察官複訊後15萬交保。有網友好奇發問，沒有當兵很嚴重嗎？如果浪費時間去當兵，不如去學一技之長。貼文引起熱議。

    網友在PTT論壇發文認為，男生不當兵又沒差，女生都喜歡高富帥，從來沒聽女生說過喜歡當過兵的，「當兵真的很浪費時間，還不如去學一技之長，出社會後不是都比財力跟社經地位嗎？」

    貼文曝光引起網友討論，「逃兵就不應該」、「就很基本的公平正義原則啊，大家都好好照規定來不行嗎？」、「在南韓被瞧不起」、「沒當兵就是男性尊嚴缺失」、「沒晨跑過三千我一律看不起」、「看過一個健身仔天天大談強身健體，結果最後還高調宣揚自己免役」、「逃兵一樣不會被女人喜歡」。

    另有網友認為，「沒當兵跟逃兵是兩回事吧」、「因為當兵跟比財力完全無關，是對國家忠誠」、「當兵可以先體會很多不講道理的事，之後進職場就不會不適應」、 「沒有躲，只是技術性延遲」、「不怎樣啊，被抓到很搞笑而已」。

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