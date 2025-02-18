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    南州花海打造「心心相印」圖案 老鷹紅豆作成「紅豆老鷹」逗趣

    用老鷹紅豆塑造而成的紅豆老鷹。（記者陳彥廷攝）

    用老鷹紅豆塑造而成的紅豆老鷹。（記者陳彥廷攝）

    2025/02/18 12:02

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府10年前在南州鄉開創了全台「彩稻田」風潮，鄉長劉美吟為延續美好回憶，上任後接力打造彩稻田，也設計在春暖花開期打造3D花海，圖案是栩栩如生，令人驚艷，遠從恆春遠道而來的張姓遊客就直呼「好美」。

    種植的神農獎得主林清源今年以「心心相印」為主題，圖案維妙維肖，他還把他當年由他種植、強調不灑除草劑的「老鷹紅豆」，一顆顆作成的「紅豆老鷹」放在現場，就像在看顧花園一般，相當逗趣。劉美吟則表示，預算雖擷据，但仍希望希望明年也能持續辦理。

    屏東縣政府曾在10年前於南州鄉的慈惠醫專旁農地打造以line貼圖為主題的彩稻，當時不僅引爆全台彩稻熱潮，風潮更持續至今，南州鄉公所則是延續傳統，在南州運動公園旁的台糖農地打造「彩稻」接「花海」的基地，近年已頗有名氣。

    從恆春往北到屏東市勝利新村遊玩的張姓婦人也慕名而來，特地到花海前觀賞，只見大把大把的波斯菊及百日草在微風中搖曳，一望無際的花海是美不勝收，以後一定常來。

    南州運動公園旁的花海，今年以「心心相印」為主題。（記者陳彥廷攝）

    南州運動公園旁的花海，今年以「心心相印」為主題。（記者陳彥廷攝）

    南州運動公園旁的花海。（記者陳彥廷攝）

    南州運動公園旁的花海。（記者陳彥廷攝）

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