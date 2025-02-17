教育部首推整合型原住民國小師培專班 屏大首屆招37名

教育部首推整合型原住民國小師培專班，屏東大學首屆招37名。（取自屏東大學官網）

2025/02/17 10:36

〔記者林曉雲／台北報導〕為提升原住民公費生培育成效，並增加原住民教師聘任比率，教育部推動「原住民國民小學師資培育公費專班試辦計畫」，將以往「分散式」公費師培模式，首採「公費專班」培育原住民重點學校師資，114學年起由屏東大學教育學系開始首屆招生，預計單招37名具中級以上原住民族語言能力證明之高中畢業生，修習4年學士班課程，享有師培公費待遇，包括學雜費減免及生活津貼等，預計於119學年畢業後分發至原住民重點學校服務年限6年。

周佩君說明，該專班獲得地方政府支持，包括桃園市、新竹縣、花蓮縣、台東縣及屏東縣等5縣市已提報專班公費生名額，以有效補充各地原住民重點學校師資缺額，專班也配合縣市需求及師資培育大學課程，114學年度培育族語別包含排灣族語、阿美族語、布農族語及泰雅族語等4族。

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周佩君表示，「原住民國民小學師資培育公費專班試辦計畫」採集中式培育模式，整合校內資源，提供學業與生活輔導，並在大學128學分規劃原則下，協助公費生修習培育課程及族語增能，並兼顧「在地任教」精神，鼓勵原住民學生留鄉服務，專班畢業學分涵蓋國民小學師培、偏鄉教育及原住民族文化課程，減輕公費生修課負擔，提高就讀意願，並強化其具備多領域包班教學能力，以符合原住民重點學校的師資需求。

屏東大學教育學系率先起跑，採單獨招生方式，預計招收37名具備中級以上原住民族語言能力證明之高中畢業生，優先錄取設籍於分發縣市之學生，其餘縣市學生次之，公費生修習4年學士班課程，並享有師資培育公費待遇，包括學雜費減免及生活津貼等，畢業後需依「師資培育公費助學金及分發服務辦法」分發。

周佩君說明，教育部長年推動多元培育管道，包括提供外加名額保障原住民學生修習師培課程、發放中小學原住民族語文專長學士後教育學分班學分費獎助金，以及補助原住民族師培學分班免學分費修習增能課程等，且另自109學年起，每學年透過「分散式」公費師培管道，核定各縣市原住民公費生名額約50至70名，但除了修習學系課程外，尚需依縣市需求加修其他專長，並需通過族語中高級認證及修習原住民文化課程，使培育過程更具挑戰性。

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