台南山上天后宮乞龜祈福盛況勝往年 21座平安龜1小時確定得主

台南山上天后宮乞龜祈福 ，不論主神、陪祀神明，都有專屬的平安龜。（山上天后宮提供）

2025/02/13 12:38

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市山上天后宮新春的乞龜祈福活動，每年吸引許多民眾參與，今年盛況更勝往年，22座神明專屬的平安龜，除了「大媽龜」因必須比較連續獲得的允筊數，於昨（12日）晚才確定勝出者之外，其餘21座約1小時就已確定得主，寫下歷年最快速度。

山上天后宮主祀玉二聖母，每年開放乞龜的平安龜中，最大的「大媽龜」重180斤，另外還有註生娘娘、虎爺、宮女等專屬的平安龜，大小各有不同，11日深夜11時開始擲筊，今年搭配市集等活動，拜拜及乞龜人潮較去年更多，還有小朋友也跟著爸媽一起來參加。

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廟方人員表示，乞龜祈福活動除了大媽龜由最多允筊者獲得之外，其他平安龜只要連續擲出3個允筊就可請回，早期只有庄內民眾參與乞龜，往往必須經過3、4輪的擲筊，才會全部拍板定案，去年也要經過第2輪的擲筊，今年則在第1輪就已全部確定。

大媽龜則在昨天晚上經過比較所有參與擲筊者獲得的允筊數後，由8允筊勝出。

而昨天台南地區雖然下了一整天的雨，仍有不少民眾前往拜拜及求取發財金，總計2天共送出157筆發財金，反應也相當熱烈。

台南山上天后宮乞龜祈福 ，每年吸引許多民眾參與。（山上天后宮提供）

台南山上天后宮乞龜祈福 ，參與人潮年年增加。（山上天后宮提供）

台南山上天后宮乞龜祈福 ，21座平安龜1小時完成寫最快速度。（山上天后宮提供）

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