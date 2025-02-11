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    墾丁觀光拚谷底翻身 228連假屏縣府先辦「南國趴」暖身

    台灣祭近年人潮滿滿，二二八連假縣府先辦「南國趴」暖身。圖為去年台灣祭。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    台灣祭近年人潮滿滿，二二八連假縣府先辦「南國趴」暖身。圖為去年台灣祭。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    2025/02/11 18:25

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島觀光旅宿業經歷史上最大衰退，面臨兩百萬觀光人數保衛戰，但農曆春節假期已經看到人潮回溫狀況，228連假不少業者目前也超過5成訂房，屏縣府更在年度人氣活動4月「台灣祭」前，首次在228連假推出行前派對「南國趴」，希望從開春就從恆春半島開始帶動2025的屏東觀光。

    恆春半島的國旅觀光因國人瘋出國，去年出現嚴重下滑現象，農曆春節假期初始訂房也在5成左右，但後續訂房回升，加上中北部氣候寒冷，直到上週寒假尾聲仍有不少出遊潮；屏東縣民宿協會理事長余松華指出，228連假目前墾丁核心區逐漸往滿房邁進，恆春周邊地區住房率也開始上升中，「台灣祭」提前辦暖場有助於今年國旅發展，是好的開端。

    首次舉辦的墾丁「南國趴」，將在2月28日至3月1日在墾丁大灣草地熱鬧舉行，屏縣府傳播暨國際事務處指出，「台灣祭」每年都吸引超過百萬人次前往墾丁朝聖，已經成為屏東墾丁的年度盛事，為了慶祝5周年，今年加碼推出行前派對南國趴，也期盼提振墾丁觀光復甦。

    屏縣府表示，「台灣祭」一直都有「南方大唱比賽」及樂團徵選扶植台灣音樂創作，今年以「南國趴」之名進行暖場，除持續挖掘台灣本土音樂人才，今年的比賽經過激烈海選後，20強隊伍將於2月28日下午在墾丁大灣草地進行全國複賽，包括如選秀節目全明星樂團組合「FLOAT」、台北音樂不斷電十強「漁光倒」、來自香港知名創作歌手「迪子」、以及已經全國知名的「徐行」、「孔雀眼」等，實力堅強幾乎可以組成一個音樂祭演出名單。

    為了讓卡司更堅強，「南國趴」也邀請玖壹壹、高爾宣、固定客、溫蒂漫步及慶記KTV等多組知名藝人演出；屏縣府透露，今年「台灣祭」訂房已經達到七成以上，卡司包含滅火器、美秀集團、血肉果汁機、怕胖團、福夢等演出名單，民眾不訪先在228連假時參與「南國趴」感受樂團熱力。

    台灣祭近年人潮滿滿，帶動周邊景點。圖為去年台灣祭周邊海灘。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    台灣祭近年人潮滿滿，帶動周邊景點。圖為去年台灣祭周邊海灘。（資料照，記者蔡宗憲攝）

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