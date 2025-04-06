大甲媽抵雲林！傳張麗善、廖秋萍搶掌轎C位？兩人回應了

雲林縣長張麗善（中左）、西螺鎮長廖秋萍（中右）傳出今晚互搶掌轎C位。（記者李文德攝）

2025/04/06 23:43

〔記者李文德／雲林報導〕大甲媽祖今（6）日晚間駐駕雲林西螺福興宮，上萬名信眾熱情迎接。不過就在7點多鑾轎經過西螺大橋前，卻傳出意外插曲，西螺鎮長廖秋萍與雲林縣長張麗善「搶掌轎」，場面一度僵持。

大甲媽祖晚間大約7點左右經過西螺大橋第16拱處，張麗善、廖秋萍、立委張嘉郡等人在此處接駕。目擊民眾指出，鑾轎抵達後鎮瀾宮董事長顏清標掀起珠簾，張麗善、張嘉郡前往跪拜，就在張麗善準備掌轎時，廖已經站在掌轎C位，張當下請對方借過並表示「我是要掌轎的」，廖秋萍則是回「縣長妳怎麼擠我？」

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當下張麗善向廖說，縣府團隊正準備拍照，站前面要怎麼拍，廖秋萍則疑問「我也是縣民，為什麼不能拍我？」雙方僵持不下，後來張麗善又問「這樣做有意思嗎？」廖秋萍回應「宗教不分藍綠」。

眼見雙方誰都不讓，原站在張麗善後方的張嘉郡因無處可站，隨即往前站到鑾轎前方，廖秋萍表示「那這樣她不也是擋到我？」

現場一度僵持，而顏清標未發一語，默默退到後方。不過鑾轎突然加速，顏清標邊走邊喊「慢一點，裡面很難走！」避免鑾轎內的張、廖及他互相踩踏造成危險。而這場意外插曲，大約走了500公尺持續10分鐘，直到鄭銘坤出面，廖才離開現場。

記者稍早致電給兩人，張麗善表示，她當時以雲林縣長的角色代表雲林鄉親，歡迎大甲媽進入雲林，且廟方也要求她掌轎，沒想到遭廖搶掌轎。說實在以往大甲媽進入西螺都會遶境賜福，廖鎮長可以在鎮內好好地掌轎，對於廖鎮長舉動，她也不知道該怎麼形容。

廖秋萍表示，身為西螺鎮鎮長，當然是秉持誠心接駕，往年都是按例迎接，比照過往，顏董事長站最裡面、張麗善站中間，而她因官銜比縣長小，所以站在最前端，都是歷年不變的站位，是張縣長要掌最前端轎位，被外界扭曲事實，不相信也可調去年畫面。

雲林縣長張麗善、西螺鎮長廖秋萍傳出今晚互搶掌轎C位。（記者李文德攝）

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