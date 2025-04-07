04/07各報重點新聞一覽

談判改善對等關稅，總統賴總統提5策略。（圖擷取自賴清德臉書影片）

2025/04/07 07:12

自由時報

爭取台美談判 從「零關稅」開始 賴：擴大對美採購降逆差

美國總統川普二日宣布對台課徵卅二％關稅，總統賴清德昨晚發布影片表示，台灣沒有計畫對美採取關稅報復，政府將提出五大因應策略，其中談判關稅預計比照美加墨自貿協定，從台、美雙方「零關稅」開始談起；另將擴大對美採購，降低貿易逆差，並擴大對美投資，協助整合「台灣投資美國隊」，期盼美國對等整合「美國投資台灣隊」，盼朝野共同支持，為台灣經濟打開更寬闊的出路。

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金管會救市 擋關稅「空軍」 調降借券限額 拉高融券保證金

美國總統川普宣布對等關稅政策後，全球股市應聲大跌，台股今開盤恐補跌，行政院長卓榮泰昨於官邸召開會議，針對國內股市可能的波動做推演討論。金管會昨先射出救市三箭，包括放寬擔保品彈性、限制借券賣出大幅降低至三％及拉高融券保證金成數到一三○％，時間為四月七日至十一日。

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酒測值高達1.18毫克 酒駕騎電動滑板車自摔 重判8月

陳姓男子騎電動滑板車自摔受傷被送醫，身上散發濃濃酒味，警方到場測出酒測值高達一．一八毫克，幾近爛醉程度，依公共危險罪送辦後，檢方發現陳男是酒駕累犯，建請法院加重其刑，屏東地院認為陳男毫無悔意，易科罰金之刑難預防再犯，依不能安全駕駛動力交通工具罪，判刑八個月，可上訴。

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聯合報

賴總統回應川普：不採取關稅報復 台美從零關稅開始談

針對美國計畫對台課徵百分之卅二的對等關稅，賴清德總統昨晚以八分鐘的影片對外說明，他表示不會採關稅報復，企業對美的投資承諾，只要符合國家利益，也不會有改變。

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美歐60萬人 要川普「把手拿開」

華盛頓、巴黎及倫敦等美歐大城，五日同步舉行反對美國總統川普及其盟友馬斯克的示威。這波抗議名為「把手拿開」（Hands Off），抨擊川普政府關稅、移民、經濟、人權及大砍聯邦雇員政策，是川普第二任任期開始後的最大規模反川普示威。

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中國時報

應對衝擊 不報復 零關稅 擴大採購

美國對台灣祭出32％對等關稅將在9日生效，賴清德總統6日呼籲國人不要恐慌，強調台灣無意採取關稅報復，並可加碼投資與擴大採購。他提出五大應變策略，由行政院副院長鄭麗君領軍組成談判小組，台、美從「零關稅」談起，並願意積極解決已經存在多年的非關稅貿易障礙，使談判更順利。

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三箭救台股 金管會防大規模放空

川普總統揮出對等關稅重拳後，國際股市連跌2天，台股在清明連假後7日開盤，市場預估恐崩跌2000點，創史上最大盤中跌點。金管會6日傍晚宣布「救市三箭」，雖未祭出全面「禁空令」，但已從借券數量著手，防止大規模放空，並調高融券保證金成數。

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談判改善對等關稅，總統賴總統提5策略。

金管會昨先射出救市三箭，包括放寬擔保品彈性、限制借券賣出大幅降低至三％及拉高融券保證金成數到一三○％。（資料照）

陳男騎電動滑板車自摔受傷，酒測值高達1.18毫克，法官重判他8個月徒刑。（資料照，記者李立法翻攝）

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