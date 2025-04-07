北台灣今明顯回溫 西半部高溫上看29度

今日北部白天氣溫明顯回升，西半部高溫可以來到27至29度，東半部約24至26度，各地普遍都較為舒適、溫暖。（資料照）

2025/04/07 06:51

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（7日）風向轉為偏東到東南風，東半部地區、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，其中西半部山區午後的降雨機率較高，其他地區大多為多雲到晴，北部平地偶有零星短暫雨。

今日隨著風向轉變，北部白天氣溫明顯回升，西半部高溫可以來到27至29度，東半部約24至26度，各地普遍都較為舒適、溫暖，至於夜晚清晨各地低溫約17至21度。離島方面，澎湖21至24度；金門15至26度；馬祖14至19度。

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空氣品質方面，竹苗、宜蘭及花東空品區為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

週二（8日）西半部山區、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，北部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。北部17至28度，中部18至30度，南部21至31度，東北部17至25度，花蓮19至25度，台東20至26度。

週三（9日）白天鋒面接近，一早各地尚穩定，隨著鋒面發展接近，北部地區轉為局部短暫陣雨或雷雨的天氣，中部及南部山區也會逐漸轉為有局部短暫陣雨或雷雨。週三（9日）晚間至週四（10日）鋒面通過，鋒面通過期間中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，鋒面通過之後雨勢稍減緩。

週三至週四氣溫方面，北部18至29度，中部19至28度，南部21至30度，東北部18至26度，花蓮20至26度，台東21至28度。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 ~ 27 19 ~ 28 23 ~ 27 19 ~ 24

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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