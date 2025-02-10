寶可夢攻占桃園台灣燈會！卡皮獸、皮卡丘萌亮相 小提燈秒殺

桃園市長張善政（左3）導覽燈區「皮卡丘」充氣偶，歡迎大家來逛燈會。（記者李容萍攝）

2025/02/10 19:34

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長張善政今（10）日出席「『2025台灣燈會在桃園』巨型卡比獸及寶可夢提燈發布記者會」。他表示，今年台灣燈會在桃園，交通部觀光署與市府分別推出「蹓蹓蛇」及寶可夢小提燈，試營運期間，寶可夢小提燈就已展現超高人氣，他自己也難逃寶可夢的跨越世代魅力，誠摯邀請國人一同到桃園體驗這場充滿趣味及想像力的光影奇幻之旅。

張善政提到，除了寶可夢小提燈，A19展區還設置有6公尺高巨型皮卡丘，以及長12公尺的巨型卡比獸，大、小朋友都能和這些超萌的寶可夢合影留下美好回憶。

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觀光旅遊局長周柏吟說，2025台灣燈會在桃園以「光的遊戲場」與「主燈展演場」雙展區方式規劃，其中A19光的遊戲場已於7日開始試營運，包含「光臨千塘國、活力發光站、青春光劇場、城市聚光燈、福光滿意讚」五大燈區，開展4天便吸引大批民眾前來觀賞；A18主燈展演場將於12日正式開幕，雙展區持續展出至23日閉幕。

周柏吟表示，「光臨千塘國」燈區推出限定寶可夢小提燈，以星星造型搭配應景的「君主蛇」與穿上新年服飾的皮卡丘等可愛角色。提燈具備6種變化玩法，可手提、脖掛或作為小夜燈，趣味十足。於23日前，只要下載「遊桃園APP」並加入會員，取得兌換券，即可於每日下午2點起於現場兌換，每日限量發送，並將視現場情況調整，讓排隊民眾皆能順利領取。

此外，此燈區設置巨型寶可夢卡牌廊道，讓民眾能近距離欣賞放大版卡牌，並親身體驗卡牌對戰樂趣。活動期間不但可透過現場互動免費獲得「2025台灣燈會在桃園紀念特典卡」，展區還規劃「Trainers Camp」卡牌遊戲教學活動，讓各年齡層的寶可夢迷都能親身體驗遊戲樂趣。

天天爆棚的「卡比獸」充氣偶燈區。（記者李容萍攝）

超人氣的寶可夢小提燈。（記者李容萍攝）

超人氣的寶可夢小提燈。（記者李容萍攝）

超人氣的寶可夢小提燈。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（後中）表示，自己也難逃寶可夢小提燈的魅力。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（中）導覽燈區「卡比獸」充氣偶，歡迎大家來逛燈會。（記者李容萍攝）

巨型寶可夢卡牌廊道。（記者李容萍攝）

巨型寶可夢卡牌廊道。（記者李容萍攝）

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