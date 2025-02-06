「天公生」全台唯一「狀元亭」 三民區玉皇宮近百街友聚集

農曆正月初九全台唯一「狀元亭」近百位街友聚集在此，等待參香信眾善心捐助。 （記者李惠洲攝）

2025/02/06 16:41

〔記者李惠洲／高雄報導〕昨天晚上子時已到正是農曆正月初九，也是俗稱「天公生」玉皇大帝聖誕，各地天公廟宇人潮湧入參拜玉皇大帝，大批信眾將廟宇擠得水洩不通，位在南部高雄的三民區玉皇宮卻有著全台唯一只在農曆正月初九才會出現的「狀元亭」，這個「狀元」並非我們所想像的科舉考試成為狀元，而是來自各地的弱勢街友在此棚子下方乞討等待眾多參香的信眾來布施捐助，由於乞丐或是乞討聽起來有貶低、看不起的意思，加上古時候乞丐也有可能考上狀元，所以將這些街友、遊民聚集的位置稱為「狀元亭」。

高雄市聯善立人協會翁主任表示，這個設立已有十多年，以前這裡沒有這麼規律，造成許多「狀元」街友會分散廟宇四處造成許多參拜民眾動線的麻煩，所以經過溝通協調，廟方整理出一個區域提供給這些「狀元」街友坐在這裡安置，等待往來參拜的信眾佈施捐助，而我們所看到的「狀元亭」是全台灣唯一，一年只有兩天，從農曆新年初八上午到隔天初九的晚上十點結束，今年共有86位進駐的弱勢街友都有造冊登記。

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記者觀察許多參拜的信眾，都會將鈔票換成銅板，將銅板佈施給這些街友，也有信眾逐一發送紅包，每個接獲捐助佈施的街友都會感謝捐款民眾，逐一說「新年快樂」、「身體健康」。

農曆正月初九，也是俗稱「天公生」是玉皇大帝聖誕，三民區玉皇宮湧入眾多信眾參拜。（記者李惠洲攝）

今年共有86位進駐的弱勢街友，有民眾將860元換成86枚十元硬幣將發放給「狀元亭」裡的每位街友。（記者李惠洲攝）

許多善心的參拜信眾結束後，會布施捐助零錢給「狀元亭」裡的街友們。（記者李惠洲攝）

沒有登記在「狀元亭」內的弱勢街友們就會坐在外面的橋墩上等待善心路過民眾佈施救濟。（記者李惠洲攝）

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