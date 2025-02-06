澎湖紫微宮贈馬公市公所米靈龜 市長黃健忠祈願民安物阜

馬公市長黃健忠率領團隊，前往紫微宮領取米包龜。（記者劉禹慶攝）

2025/02/06 11:09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕元宵佳節腳步近了！農曆正月初九俗稱「天公生」，也就是玉皇大帝的誕辰，馬公市長黃健忠今（6）日率市政團隊前往澎湖紫微宮參拜，敬獻香花，虔誠祈願市境安寧、百業興旺、市民康泰，迎接廟方準備的澎湖孝義公益米靈龜，返回馬公市公所擺設，提供市民及公所團隊心靈信仰寄託。

馬公市公所團隊在紫微宮甲辰年爐主洪勤謀、副爐主周敏慧、協爐主許朝鑒、癸卯年爐主莊馥全、祀典組長翁冬來、總幹事許日卿、副總幹事莊詠竣等人陪同下，市政團隊依循古禮上香、獻花、敬茶，行三跪九叩大禮，儀式莊嚴肅穆，體現虔誠與傳承。

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由於適逢元宵佳節將至，紫微宮依循慣例，特別敬贈「孝義公益米靈龜」予馬公市公所，寓意福澤綿延、市境安泰。市長黃健忠誠摯接受贈禮，並代表市公所表達感謝，隨即舉行迎龜祭拜儀式，誠心祈願馬公市欣欣向榮、民安物阜。

米靈龜的贈禮，不僅彰顯孝義精神與公益價值，更見證了地方信仰文化與市政發展的攜手共進。市長黃健忠表示，市政團隊將持續與地方宮廟協作，凝聚社會善念，共同推動城市發展，提升市民福祉，並祝願新春吉祥、萬事勝意。

馬公鎖港紫微宮，致贈市公所團隊精美小皮包。（記者劉禹慶攝）

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