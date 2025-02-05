宜蘭河低水護岸遭掩蓋擬開挖 環團憂恐破壞地方生態

宜蘭河西門橋至慶和橋段生態豐富，地方擬新設一座龍舟碼頭，加上低水護岸遭淤泥掩蓋，宜蘭縣府將試挖6處評估復原可行性，環團憂恐破壞溪畔生態。（記者王峻祺攝）

2025/02/05 13:40

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭河西門橋至慶和橋段生態豐富，還是保育類台灣梅氏鯿棲地，地方擬新設一座龍舟碼頭，加上近30年的低水護岸遭淤泥掩蓋，宜蘭縣政府將試挖6處評估復原可行性，環團憂大興土木恐破壞生態，經協調後縣府改挖3處，地點會再研議。

宜蘭河是溪北地區重要龍舟訓練與舉辦場域，地方考量現地無適合專門提供龍舟停放設施，要求縣府於西門橋至慶和橋段，設置龍舟碼頭，完善水域運動場域的基礎設施。

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另外，低水護岸設施也因宜蘭河淤積問題遭掩埋，縣府為了解掩埋設施狀況及範圍，預計辦理6處試挖作業，將臨水階梯清理出來，不過環團憂心，開挖工程勢必影響濱溪帶生態，嚴重破壞魚蝦等生物棲地。

宜蘭惜溪聯盟召集人康芳銘說，西門橋至慶和橋段是宜蘭河最精華的一段，迎風吹向溪畔水柳林，別有一番風情，還有水鳥從草叢、林木中飛出，坐在溪畔賞景如詩如畫，更被選定是「蘭陽十八勝」之一的「西堤晚眺」。

他說，濱溪帶經演進生長，生物多樣性豐富，更有三級保育類台灣梅氏鯿棲息，是全國重要指標，如今要新設1年只用1次的龍舟碼頭，效益及後續管理都有很大問題，加上試挖工程恐干擾物種棲息，若非要挖，盼能不挖生態豐富的左岸，興建碼頭也應謹慎評估。

宜蘭縣議員林錫明認為，低水護岸興建多年，因淤積無法發揮功能，當初投入的5千多萬元經費形同打水漂，若順利恢復護岸，除發揮石籠原有生態功能，也能讓民眾更加親水。

宜蘭縣府工商旅遊處表示，經縣府和地方、環團及相關單位協商，最終決議原計畫試挖的6處，將減為僅剩3處，地點則會再研議，將邀集環團、水利署第一河川分署及專家開會決定；新設龍舟碼頭規劃設計部分，也會再召開工作會議，凝聚各界共識。

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