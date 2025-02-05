老樹結合攀網助學生親近自然 南投中峰國小美感改造獲國際大獎

南投縣埔里鎮中峰國民小學以親近自然的攀爬網及擴張網方式，為學生創造多層次生態探索空間。（圖由教育部提供）

2025/02/05 13:52

〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部推動營造校園美感，自108年啟動以來，已完成91所學校的校園環境改造，更躍上國際！近期南投縣埔里鎮中峰國小校園改造案自全球5773件參賽作品中脫穎而出，勇奪2024年日本「Good Design Award」大獎殊榮；另台北市立復興高中及2023年亦獲獎肯定的彰化縣溪湖鎮湖東國小，也吸引日本《NHK電視台》與泰國最具影響力之一的創意雜誌《art4d》等重量級國際媒體關注。

近期獲獎的南投縣中峰國小，校內矗立著多棵陪伴學校走過921大地震而重建的桃花心木，其中環繞3棵老樹而設的戶外平台，因長年風雨侵蝕而損壞嚴重，設計團隊與工藝師合作編織攀網，並採用鋼構打造有機形式的錯層新平台，為學生創造多層次生態探索空間，不僅延續學校校本課程中的四季生態教學，更提供孩子們親近自然的全新角度與學習體驗。

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日本2024「Good Design Award」評審團指出，本案以柔軟的地景設計巧妙地與自然連結，成功營造出孩子們直接與樹木互動的體驗式學習經驗，更打開了場域探索的可能性。

台北市立復興高中活用2棟建築物間半戶外空間與向外擴延的扇形平台，為學校收養的流浪動物們提供適合生活、互動與教學的宜居環境。除透過觀察動物行為與習慣，打造一個更安全、可遮風蔽雨的居住所，新設的入口教學區，也提供校內動物保護社團推廣生命教育的基地，大樹林立的扇形平台則做為水電整合的洗澡空間，同時是課餘師生與動物親近、建立關係的開放式場域。

彰化縣湖東國小的韻律教室通透性不佳、陰暗封閉，且教室結構及內裝限制了學校在教學空間上的運用。設計團隊從線性照明、點狀照明、展示系統及投影系統等4大面向切入，創造出動靜皆宜的韻律教室及多功能展示空間，不僅有效提升學生的學習興趣，也提供家長及社區團體多元使用的可能性，成為學校與社區連結的創意空間，因此獲得2023年金點設計獎、日本Good Design Award及2024年TID台灣室內設計大獎等肯定。

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