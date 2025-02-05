元宵三大民俗廟會活動 馬鳴山鎮安宮五年千歲吃飯擔2/12登場

雲林縣馬鳴山鎮安宮「五年千歲元宵平安遶境吃飯擔」12日東勢鄉月眉村登場。（記者李文德攝）

2025/02/05 13:37

〔記者李文德／雲林報導〕國內元宵3大民俗廟會活動，列為雲林縣定民俗「馬鳴山鎮安宮五年千歲元宵遶境吃飯擔」，12日將於東勢鄉月眉村隆重登場，預計吸引超過3萬人齊聚吃平安餐。輪值的村長張建文表示，該村10年一會，已準備好油飯、炒飯麵，更有烤鱷魚，全村總動員辦喜事，歡迎大家來吃。

鎮安宮五年千歲吃飯擔已流傳超過百年歷史，相傳清代瘟疫橫行，造成人心惶惶，因此當地民眾在元宵節迎請五年千歲出巡遶境祈求消除瘟疫，瘟疫果真解除，因此日後皆以這天為遶境日，吃飯擔其中一環，故分享共食的行為，凝聚在地民眾向心力。

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鎮安宮主委章金樹表示，吃飯擔活動由可說是臺灣中部元宵慶典中獨有的特色文化，鎮安宮轄區橫跨褒忠、東勢鄉，故分為5股14庄年年輪值，今年由主普股東勢鄉月眉村舉辦，當天估計將超過3萬人齊聚。

月眉村長張見文指出，該村10年一會，12日上午11點起將於月興宮旁田地盛大展開，全村2000多人以辦喜事心情籌備，當天準備2300斗油飯、炒麵甚至烤鱷魚，招待來自各地民眾來「呷平安」。

今行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長陳怡帆、雲林縣副縣長謝淑亞、縣府文觀處長陳璧君、東勢鄉長張健福、台塑麥寮管理部副總蔡建樑及地方民代等人一同為活動宣傳。

謝淑亞指出，五年千歲元宵平安遶境吃飯在2014年已登錄為雲林縣無形民俗文化資產，與「北天燈」、「南蜂炮」並列台灣三大元宵民俗廟會活動，此傳統延續百餘年，歡迎全國鄉親當天來雲林吃平安，體驗在地的元宵盛會。

雲林縣馬鳴山鎮安宮「五年千歲元宵平安遶境吃飯擔」12日東勢鄉月眉村登場。（記者李文德攝）

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