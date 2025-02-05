咳嗽停不下來！凶手是6年沒洗小被被 網見照片嚇傻

網友發文分享，連續咳嗽1個月，發現害自己咳嗽的兇手竟是6年沒洗的「小被被」。（圖擷取自Dcard）

2025/02/05 00:06

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕很多人有自己的「小被被」，即使變得很破舊，卻能帶來無比的安心感。網友發文分享，自己連續咳嗽1個月後，發現凶手竟是6年沒洗的「小被被」。文章曝光後，引起網友熱議，原PO貼出的照片更讓不少人嚇到。

近日網友在Dcard以「30年的小被被」為題發文分享，自己已經連續咳嗽1個月，狀況都沒有好轉，便去看醫生。醫生診斷後，推測可能是吸入過量的灰塵或髒空氣引起咳嗽，並詢問他家附近是否有工地，但他表示並沒有。

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後來原PO想起，唯一的可能就是自己每天吸的小被子太髒，於是他將6年沒洗的小被子拿去泡水清洗，水池竟變得像泥水一樣。他還說，「洗乾淨之後又要重新培養味道了。過了6年被子又更脆弱了，睡覺時只能小心翼翼的拿，不知道還能撐多久」。

文章曝光後，許多網友共鳴，「我會買一些布料請裁縫阿姨強化一下，畢竟是要睡滿100年的」、「讓我想到我的小被被」、「我也是耶！要有自己味道的小毯子才能入睡」、「當我意識到小被被是要陪我一輩子的時候，我去找了質地相似的布料當代替品，平常抓那個，心情很差、很需要安慰時」、「我懂要重新培養味道，我抱十幾年的娃娃也是幾年才洗一次」。

另外，不少人被原PO貼出的照片嚇到，「怎麼感覺有點恐怖 洗完跟沒洗一樣」、「拜託不要培養細菌，接觸皮脂的都至少兩週清洗、晾乾」、「哇賽...是不是應該要烘一下，感覺好多細菌」、「那張泡水照片，我還以為是小被被掉到水泥裡」、「你到底是睡哪，怎麼可以髒成這樣」。

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