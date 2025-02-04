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    快到逢甲衝一波 台中元宵商圈抵用券限量發放

    經發局指出，2月8日至2月11日，按讚台中市政府經濟發展局及逢甲商圈的Facebook粉絲專頁並下載台中通TCPASS APP，每日下午3時就可以到左右逢源眼鏡行領取百元商圈抵用券。（台中市經發局提供）

    經發局指出，2月8日至2月11日，按讚台中市政府經濟發展局及逢甲商圈的Facebook粉絲專頁並下載台中通TCPASS APP，每日下午3時就可以到左右逢源眼鏡行領取百元商圈抵用券。（台中市經發局提供）

    2025/02/04 12:02

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕2025中台灣元宵燈會將於2月8日至2月23日在中央公園登場，為歡慶元宵節，台中市經濟發展局推出「元宵購逢甲」活動，於燈會期間，每日限量發放百份100元商圈抵用券，共計400份，可以享用到知名排隊美食、添購新衣及日韓保養品。

    經發局指出，民眾只要在2月8日至2月11日，按讚台中市政府經濟發展局及逢甲商圈的Facebook粉絲專頁並下載台中通TCPASS APP，每日下午3時就可以到左右逢源眼鏡行領取百元商圈抵用券，每人限領一份，數量有限、發完為止，歡迎民眾來台中賞燈，順路到逢甲商圈血拚。

    這次元宵購逢甲活動共有57家合作店家可以折抵消費，涵蓋各式知名異國美食、日常用品及文創小物，如官芝霖大腸包小腸、一心素食臭豆腐、Noona努娜炸雞、innisfree、小西藏館、The創、赤鬼炙燒牛排、QUEEN SHOP服飾及繼光香香雞等。

    這次商圈劵使用期限為2月23日前使用完畢，適用店家資訊可至商圈臉書粉絲專頁查詢（ https://www.facebook.com/profile.php?id=100083182570164）。

    元宵購逢甲活動共有57家合作店家可以折抵消費，涵蓋各式知名異國美食、日常用品及文創小物。（經發局提供）

    元宵購逢甲活動共有57家合作店家可以折抵消費，涵蓋各式知名異國美食、日常用品及文創小物。（經發局提供）

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