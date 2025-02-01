荒野保護協會長期保護竹縣蓮花寺濕地 縣府表揚肯定

荒野保護協會長期保護蓮花寺濕地，獲縣府表揚肯定。（縣府提供）

2025/02/01 10:23

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕內政部國家公園署辦理110、 111及 112年度全國濕地保育考核評鑑，新竹縣竹北蓮花寺濕地食蟲植物棲地分別獲評為特優及優等3獎項，該濕地長期由荒野保護協會調查、保育，新竹縣長楊文科日前於主管會報中表揚，並肯定荒野保護協會的長期付出，致力保護瀕臨絕種的植物與其生態環境，「謝謝荒野的努力！」

荒野保護協會新竹分會長張正敏日前至新竹縣政府接受縣府表揚。縣長楊文科表示，張正敏本職學能為機械，本於熱愛生態、守護環境的心，長期與協會志工投入蓮花寺濕地的守護工作，保護瀕臨絕種的台灣原生種食蟲植物，「這數量比石虎少」，非常難能可貴。由於蓮花寺濕地受軍方管轄，進入時間、人數都受到限制，不過荒野保護協會在此困難環境下，還能守護食蟲植物的棲地，功勞極大，值得肯定。

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張正敏說，蓮花寺濕地擁有許多稀有植物，這是自然因素的綜合結果，當地原為羊稠溪的舊河道，濕度夠、陽光充足且土壤貧脊，由於食蟲植物多一個捕蟲功能，可適應貧脊地區，目前荒野志工在當地的工作就是維護原先貧養的狀態，守護植物原先生長環境。

荒野保護協會於民國78年在竹北蓮花寺發現許多稀有珍貴的植物，例如長葉毛膏菜，張正敏指出，當時長葉毛膏菜在蓮花寺周邊普遍分布，不過到民國80年代數量就變得稀少，到民國86年荒野保護協會新竹分會成立，紀錄只剩下39株，此外志工也於蓮花寺濕地發現，除了長葉毛膏菜之外，還有8至9種瀕危植物，因此志工每個月都去棲地守護、紀錄。荒野保護協會在蓮花寺濕地的守護工作已經超過28年，未來也會持續下去。

縣府表示，蓮花寺濕地範圍約1.2 公頃，管理單位為國防部軍備局。荒野保護協會於濕地內發現食蟲植物包括有茅膏菜科的小毛氈苔、寬葉毛氈苔和長葉茅膏菜及狸藻科的長距挖耳草，為紅皮書列為國家瀕危物種，其中長距挖耳草已經數年未在蓮花寺濕地發現，恐已滅絕。另亦有數量稀少之桃園草、大井氏燈 心草、田蔥、點頭飄拂草等伴生植物。

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