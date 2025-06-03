偽善！美籍YouTuber踢爆蔣雨融 去年在哈佛盯場台生被拉走

美籍YouTuber「嗩吶」（Sona Eyambe）拍片踢爆，中國駐美大使謝鋒去年到哈佛大學演講，台裔美籍學生吳亭樺現場抗議遭中國男子架走時，蔣雨融就在一旁盯場監督。（圖擷取自YT）

2025/06/03 15:43

〔記者陳鈺馥／台北報導〕哈佛大學中國籍學生蔣雨融5月29日畢業致詞爭議不斷，遭外界批判呼應中共總書記習近平「人類命運共同體」主張。美籍YouTuber「嗩吶」（Sona Eyambe）更拍片踢爆，中國駐美大使謝鋒去年到哈佛演講，台裔美籍學生吳亭樺在現場抗議，遭中國男子鄒宏基架走時，蔣雨融人就在一旁盯場。

美籍YouTuber「嗩吶」在「好機車」頻道發表「打臉爆料！她的真面目」最新影片，質疑蔣雨融的畢業致詞是最偽善的演講。當她高喊「人類命運共同體」、「敵人也是人」，但1年多以前，她曾負責盯場看著中國男子將吳亭樺架走。

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2024年4月20日，謝鋒應哈佛大學甘迺迪學院「大中華學生會」（Greater China Society）邀請，在「中國會議」（China Conference）開幕致詞，講題是「中國式現代化、人類命運共同體和中美關係」。

根據影片，當天吳亭樺與3名「抵抗中共學生聯盟」成員先進入會場，謝鋒開始演講後，她們輪番起立大聲譴責中國在西藏、香港、新疆迫害人權的劣行，場外亦有數十名學生齊聚抗議。

吳亭樺首先起身向謝鋒喊話，隨即被1名無執法權的中國男子強拉出會場。事後，該名男子被起底是「哈佛中國學生學者聯合會」（Harvard CSSA）的共同主席鄒宏基。

YouTuber「嗩吶」影片揭露，在吳亭樺被架走同時，現場1名中國女子立刻繞到演講台後方，緊盯鄒宏基把人被架走的情況，確保謝鋒演講不再被干擾。

「嗩吶」比對女子容貌、身型及平常衣著照片後，直指女子就是蔣雨融，甚至在幫中共趕走在哈佛的台灣和西藏抗議者，並批評其父親蔣志明是「中國綠發會專項基金執行主任」，與中國共產黨關係密切。

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