為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    偽善！美籍YouTuber踢爆蔣雨融 去年在哈佛盯場台生被拉走

    美籍YouTuber「嗩吶」（Sona Eyambe）拍片踢爆，中國駐美大使謝鋒去年到哈佛大學演講，台裔美籍學生吳亭樺現場抗議遭中國男子架走時，蔣雨融就在一旁盯場監督。（圖擷取自YT）

    美籍YouTuber「嗩吶」（Sona Eyambe）拍片踢爆，中國駐美大使謝鋒去年到哈佛大學演講，台裔美籍學生吳亭樺現場抗議遭中國男子架走時，蔣雨融就在一旁盯場監督。（圖擷取自YT）

    2025/06/03 15:43

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕哈佛大學中國籍學生蔣雨融5月29日畢業致詞爭議不斷，遭外界批判呼應中共總書記習近平「人類命運共同體」主張。美籍YouTuber「嗩吶」（Sona Eyambe）更拍片踢爆，中國駐美大使謝鋒去年到哈佛演講，台裔美籍學生吳亭樺在現場抗議，遭中國男子鄒宏基架走時，蔣雨融人就在一旁盯場。

    美籍YouTuber「嗩吶」在「好機車」頻道發表「打臉爆料！她的真面目」最新影片，質疑蔣雨融的畢業致詞是最偽善的演講。當她高喊「人類命運共同體」、「敵人也是人」，但1年多以前，她曾負責盯場看著中國男子將吳亭樺架走。

    2024年4月20日，謝鋒應哈佛大學甘迺迪學院「大中華學生會」（Greater China Society）邀請，在「中國會議」（China Conference）開幕致詞，講題是「中國式現代化、人類命運共同體和中美關係」。

    根據影片，當天吳亭樺與3名「抵抗中共學生聯盟」成員先進入會場，謝鋒開始演講後，她們輪番起立大聲譴責中國在西藏、香港、新疆迫害人權的劣行，場外亦有數十名學生齊聚抗議。

    吳亭樺首先起身向謝鋒喊話，隨即被1名無執法權的中國男子強拉出會場。事後，該名男子被起底是「哈佛中國學生學者聯合會」（Harvard CSSA）的共同主席鄒宏基。

    YouTuber「嗩吶」影片揭露，在吳亭樺被架走同時，現場1名中國女子立刻繞到演講台後方，緊盯鄒宏基把人被架走的情況，確保謝鋒演講不再被干擾。

    「嗩吶」比對女子容貌、身型及平常衣著照片後，直指女子就是蔣雨融，甚至在幫中共趕走在哈佛的台灣和西藏抗議者，並批評其父親蔣志明是「中國綠發會專項基金執行主任」，與中國共產黨關係密切。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播