台鐵推平溪天燈節限定許願便當 2/3起限量開賣

配合2025新北市平溪天燈節，台鐵公司開發「許願便當」，2月3日至12日限量販售。（台鐵公司提供）

2025/02/01 09:44

〔記者蔡昀容／台北報導〕配合2025新北市平溪天燈節，台鐵公司開發活動聯名的「許願便當」，便當結合元宵節應景食材與在地特色，於2月3日至12日期間限定販售，每日限量180個，售價150元。

2025新北市平溪天燈節2月8日及2月12日登場。新北市平溪天燈節曾獲旅遊資訊出版商Fodor's列為全球14大「此生必遊」的經典節慶，並被探索頻道Discovery評為世界第二大夜間節慶嘉年華。

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台鐵公司與新北市政府觀光旅遊局合作，開發活動聯名的「許願便當」。台鐵台北餐旅分處（七堵）以花雕酒醃製雞腿排搭配椒鹽魚塊作為雙主菜，配菜選用台灣傳統過年常見的雞捲片、山藥增添菜色層次，並搭配當季蔬菜增加膳食纖維，以「食在地，吃當令」理念，打造新春、元宵氣氛。

台鐵公司表示，「許願便當」2月3日開始販售，可在台北、松山、南港3處夢工場，以及基隆、七堵、汐止、樹林販賣台購買，每個售價為150元，每日限量180個，販售至2月12日止，希望能為國內外旅客留下台灣經典的美味食旅記憶。

「2025新北市平溪天燈節」將於2月8日熱鬧開場，本次「許願便當」搶先於2月3日開始販售，期望為國內外旅客留下臺灣經典的美味食旅記憶。旅客可以在臺北、松山、南港等三處夢工場及基隆、七堵、汐止、樹林販賣台購買，每個售價為150元，每日限量180個，販售至2月12日止，售完為止。

台鐵為推廣2025新北市平溪天燈節，開發活動聯名的「許願便當」，以花雕酒醃製雞腿排搭配椒鹽魚塊作為雙主菜。（台鐵公司提供）

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