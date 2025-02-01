來跟動物過年！ 壽山動物園獅子初四相約「打麻將」

壽山動物園獅子初四相約「打麻將」!（圖由動物園提供）

2025/02/01 08:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕壽山動物園預告年節動物探險趣系列活動，大年初四將由獅子相揪「打麻將」，讓大家見識他們用爪子翻牌的功夫；高雄市長陳其邁向民眾喊話，邀請大家把握最後假期，來跟可愛的動物一起過年。

動物園說明，動物園探險趣系列活動大年初四主角是獅子，園方用回收材料製作麻將，將成為獅子的新春遊戲道具；牠們有時用爪子翻牌，有時認真看著骰子，模樣既認真又好玩，尤其獅子屬於社會性群居動物，玩麻將時的互動與平日截然不同，常讓人意外又驚喜，歡迎大家來看看。

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高雄市長陳其邁指出，前往壽山動物園只要搭公車或接駁車就能到，免爬山超方便，且1月25日至2月2日、全國12歲以下兒童免費入園，還有小丑魔術秀、雜耍等精彩表演。

如果有去愛河灣冬日遊樂園，到園區服務台出示遊玩照，還可獲得限量入園禮，歡迎大家把握最後假期，來找可愛的動物們一起過年！

園方表示，搭大眾運輸到動物園有2種選擇，方案一是搭乘高市公車 56號 A線/B線/C線，方案二為搭乘接駁車，接駁車乘車地點在鼓山二路西側停車場（台泥鼓山預拌廠舊址，鼓山二路265巷旁、鄰近輕軌鼓山站及台鐵鼓山站）。

參加「動物探險趣」集章活動，完成挑戰兌換限量文創好禮，獎品清單包括創意小熊毛巾（限量200個）、壽山動物園年曆（限量100個），活動詳情可見貼文公告。

壽山動物園獅子初四相約「打麻將」!（圖由動物園提供）

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