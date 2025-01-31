初三上午避開國道11地雷路段 匝道及高乘載管制一次看

春節連假第7天，高速公路局表示，今天國道交通量預估139百萬車公里，上午有11個重點壅塞路段。（資料照）

2025/01/31 08:53

〔記者蔡昀容／台北報導〕今（1月31日）是農曆大年初三，春節連假第7天。高速公路局表示，今天國道交通量預估139百萬車公里，上午有11個重點壅塞路段，分布於國道1號、國道3號、國道5號、國道4號、國道10號；國1、國3、國5的部分路段，實施入口匝道封閉或高乘載管制，請用路人注意。

高公局表示，今天凌晨0時至早晨5時平均交通量為9.5百萬車公里，為平日年平均4百萬車公里的2.4倍；今天截自上午7時止，交通量為14.7百萬車公里，國道路況大致正常。

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高公局預判，今天上午重點壅塞路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於中午12時後出發，國5南向用路人建議於下午5時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人建議於上午9時前出發，節省寶貴時間。

今天的疏導措施，上午5時至中午12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；上午10時至晚間6時封閉國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口；中午12至午夜0時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南各交流道之北向入口高乘載管制；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費等。

據統計，昨天初二（1月30日）全日交通量為130.9百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.4倍，國5交通量為3.4百萬車公里，為平日年平均2.5百萬車公里的1.4倍。

昨天下午3時後，北向車流逐漸增加，壅塞路段包括國1北向北斗至彰化、台中至后里、頭份至湖口；國3北向竹山至中興、後龍至西濱、茄苳至寶山；國5北向頭城至坪林。西部路段於昨晚11時紓解，國5於午夜0時紓解，其餘路段行車大致正常。

高公局呼籲民眾出門檢查車況、養足精神，繫妥安全帶、切勿超速，並注意車前狀況、保持安全距離。另依中央氣象署預報，初三、初四西半部地區易有低雲或霧，如行經霧區路段時，請開亮頭燈、加大行車間距，並特別注意前方路況。

初三（1月31日）國道交通疏導措施一覽表。（圖由高速公路局提供）

高速公路局提醒霧中行車注意事項。（圖由高速公路局提供）

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