澎湖婦人腦梗塞 醫療直升機初二緊急出動後送

農曆春節不打烊，凌天航空堅守工作崗位執行醫療後送。（凌天航空提供）（記者劉禹慶攝）

2025/01/30 19:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆春節家戶團圓之際，但仍有人堅守崗位。澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空，春節期間仍堅守崗位守護澎湖民眾生命安全，大年初二下午接獲三總澎湖分院通知，一名87歲婦人因頸動脈阻塞需緊急送往高雄長庚進行取栓。

根據了解，該名婦人在今（30）日下午1點多左右，由家屬發現倒臥在家中浴室內，立即撥打119尋求協助，由救護車送往澎湖三總急診就醫，經院方檢查有動脈血管阻塞之情形，初步給予血酸溶解劑、氣管內管等急救處置，但仍需進一步送往台灣本島教學型醫院，展開進一步治療，因此向空審中心提出申請。

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空審中心審核通過後，旋即啟動後送醫療機制，駐地凌天航空立即出動前往醫院，進行病患交接，後續交由凌天航空隨機醫護人員進行航空照護，過程中使用航空用氧氣持續給氧，飛行途中全程監控婦人之生命徵象，降落高雄小港機場，一路陪同救護車送往高雄長庚醫院搶救。

由於婦人為白沙籍民眾，白沙縣議員宋昀芝、魏睿宏2人，更全程關心婦人後送進度，並公開對凌天航空駐地醫療後送團隊致謝，肯定凌天航空同仁為澎湖民眾的付出，同時也希望老婦人早日康復，平安返家重享天倫之樂。

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