高雄輕軌初一運量破9.3萬人次 創正式收費後新高

春節連假，高雄輕軌湧入大批乘客。（記者葛祐豪攝）

2025/01/30 18:26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕昨天（29日）日大年初一，大批民眾搭輕軌到高雄冬日樂園看「吉伊卡哇」，單日運量達93019人次，創下正式收費後的新高。

高雄輕軌於去年元旦成圓，試營運期間至2月25日都能免費搭乘，去年大年初一（2月10日）創下96128人次搭乘紀錄，刷新單日運量最高數字，但這是免費搭乘的統計。

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去年2月26日起，輕軌正式收費。今年大年初一（29日）同樣塞爆，根據高捷公司統計，1月28日除夕，輕軌日運量35633人次，1月29日初一日運量衝到93019人次，創下正式收費後的新高；高雄捷運初一則有272069人次搭乘。

由於搭輕軌的人太多，初一也發生疑似女乘客上車時硬擠，與站在門口的男乘客發生口角，兩人越吵越大聲，一旁旅客把過程全拍下來，地點就位於輕軌高雄展覽館站。

對此，高捷公司強調，過年期間高雄捷運跟輕軌人潮眾多，呼籲旅客搭乘捷運或輕軌時，請禮讓先下後上，並儘量往車廂中間移動。

高雄天氣從初一起放晴，加上「吉伊卡哇」與「高雄冬日遊樂園」的魅力，今天初二與明天初三，輕軌依舊擠爆。

高雄輕軌初一單日運量93019人次，創下正式收費後的新高。 （記者葛祐豪攝）

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