寒流發威！玉山冰雪世界曝光

玉山主峰石碑被白雪覆蓋，展現另一種美。（山友邱頎軒提供）

2025/01/30 17:21

〔記者陳鳳麗／南投報導〕寒流威力稍減，不過玉山積雪最厚仍達30公分，今天登上玉山主峰的山友邱頎軒表示，玉山上有些地方已出現融雪，雪地仍鬆軟好走，但天氣酷寒除穿著禦寒衣物，最好多備一套保暖衣褲，除身上衣服濕了可替換，覺得寒冷時也可隨時添加保暖。

寒流來襲玉山除夕凌晨曾出現-14.5度的超低溫，今天冷氣團威力減弱，玉山上白天溫度升到1-3度，但清晨和入夜後的氣溫又降到零下，山上至今仍到處是白雪皚皚的景致，玉管處表示，山上積雪還很厚，最厚的約有30公分，排雲山莊外的走道都有積雪，工作人員每天都要清除走道的積雪，以防有人滑倒。

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儘管玉山是冰封世界，但大年夜到今天每天都有山友攀登玉山，今天登上玉山主峰的山友邱頎軒指出，攻頂的沿途有部分已出現融雪，但仍有約10公分的積雪，而玉山主峰石碑被白雪覆蓋，鐵棚區依然風勢強勁，尤其主北交叉口積雪厚且狂風吹襲，這是最辛苦的一段路。

邱頎軒說，儘管已下雪多日，但積雪仍鬆軟好走，這幾天要登玉山的人，備好冰爪、頭盔和登山杖，而且要做好保暖工作，最好能多帶一套保暖衣褲備用，覺得冷時拿出來添加禦寒，萬一衣服弄濕時也有衣服可替換。

山友登頂過程，踩在厚厚的冰雪上往上爬。（山友邱頎軒提供）

玉山鐵棚區和周邊都是冰雪世界。（山友邱頎軒提供）

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