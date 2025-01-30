缺人力 雲林84歲老農春節開放蜜棗園收費採果

84歲老農楊正奈栽種蜜棗20多年，因幾年前腿受傷，加上僱工不易，春節期間開放果園讓親子採果。（記者黃淑莉攝）

2025/01/30 13:25

〔記者黃淑莉／雲林報導〕今（30）日大年初二回娘家，一早雲林境內國1、國3及省道車流量增加，斗南84歲蜜棗農楊正奈因人力不夠採收不及，果園在年前即開放採果，今天回暖不到10點雲林氣溫回到20度C，吸引許多民眾前往享受採果樂趣。

陳先生全家老少10多人9點多就到蜜棗園採果，陳先生說，家族有人今天回娘家、有人要陪老婆北上回娘家先來採果曬太陽，順便拿蜜棗送禮。

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另有林先生帶著新住民老婆及兒子來體驗採果，妻子及兒子都是第一次採果，對蜜棗上白粉、成熟度都很好奇。

楊正奈從年輕研究作物栽培管理方式，甚至曾到泰國擔任農務指導，20多年前種植蜜棗，自己以牛奶、優酪乳調配營養液，種出皮薄、清脆、多汁且甜度高的蜜棗，自產自銷，許多消費者每年固定訂購。

3年多前楊正奈摔倒，腿部行動不便，把蜜棗園出租給人管理，他把田間各項管理工作傾囊相授，包括修枝、施肥、營養液調配等，收成時也協助銷售，連續2個租用人都因太累做1年就打退堂鼓。

楊正奈說，總不能讓蜜棗園荒廢了，只好「拖老命」自己做，不過施肥、除草、修枝等要耗體力的工作都僱工，但去年連續3個颱風來搗蛋，加上氣候影響，蜜棗較晚成熟，且接近過年採收人工難請，採收、分級、包裝及出貨都靠自己一人。

楊正奈表示，現是蜜棗成熟期，看到果園裡還有很多果實沒採很可惜，提早在小年夜開放採果，讓大家在春節假期享受田園採果樂，採果每人酌收200元，但可全數抵買蜜棗費用，自行採果每台斤60元，有意前往民眾可用導航搜尋瑪莎果園。

楊正奈說，體力實在不行了，想把蜜棗園出租給別人管理，歡迎有興趣投入農務工作民眾可與他連絡，他會免費指導及協助銷售。

大年初二雲林一早陽光露臉，氣溫回升，許多民眾前往蜜棗園享受採果樂趣。（記者黃淑莉攝）

大年初二雲林一早陽光露臉，氣溫回升，許多民眾前往蜜棗園享受採果樂趣。（記者黃淑莉攝）

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