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    春節新北景點湧大量人車 新店警彈性實施交通管制

    新北市新店警分局出動無人機進行路況監控，並針對轄內傳統市場、風景遊憩區及周邊聯外道路交通，從高空觀測人車流情形。 （記者陸運鋒翻攝）

    新北市新店警分局出動無人機進行路況監控，並針對轄內傳統市場、風景遊憩區及周邊聯外道路交通，從高空觀測人車流情形。 （記者陸運鋒翻攝）

    2025/01/29 12:46

    〔記者陸運鋒／新北報導〕春節連續假期從1月25日至2月2日，新北市新店警分局針對9天連假，出動無人機進行路況監控，並針對轄內傳統市場、風景遊憩區及周邊聯外道路交通，從高空觀測人車流情形，彈性實施交通疏導與管制。

    新店警分局表示，為配合交通部高速公路局交通管制措施，1月29日（初一）至31日（初三），每日清晨5時至中午12時將封閉國道5號石碇、坪林南下入口，封閉期間改為大客車專用入口，建議往宜蘭方向返鄉旅客，可利用106乙縣道或北宜公路等替代道路。

    新店警分局指出，每逢春節連假，深坑、烏來、石碇及坪林區等熱門景點，都會湧入大量人、車潮，搭乘大眾運輸工具是很好的選擇，警方除了在各景點路口加強交通疏導，今年更於轄內交流道、聯絡道等重要交通樞紐上空，出動無人機監控，補足高空視野並進行路況分析，將請高公局及新北市交控中心調整號誌秒數連鎖。

    1月29日（初一）至31日（初三），每日清晨5時至中午12時將封閉國道5號石碇、坪林南下入口，封閉期間改為大客車專用入口。（記者陸運鋒翻攝）

    1月29日（初一）至31日（初三），每日清晨5時至中午12時將封閉國道5號石碇、坪林南下入口，封閉期間改為大客車專用入口。（記者陸運鋒翻攝）

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