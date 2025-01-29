苗栗玉清宮抽國運籤 朝野對立「人民」下下

苗栗市玉清宮循往例於除夕跨大年初一的子時，向恩主公求問來年國運。（苗栗市玉清宮提供）

2025/01/29 10:14

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市玉清宮香火鼎盛，是國內關聖帝君信仰中心之一。玉清宮循往例於除夕（28日）深夜跨入大年初一的子時向恩主公求問來年國運，其中「人民」籤為下下籤；因目前國內朝野對立氣氛緊張，依此籤詩內容似乎暗示應該坐下來好好協商讓國家更和諧穩定開創新局，而這個契機將會在下半年獲得更明朗。

玉清宮抽出的「人民」籤為第53首下下籤。籤詩內容「艱難險阻路蹊蹺，南鳥孤飛依北巢，今日貴人曾識面，相逢卻在夏秋交」。廟方說明，就籤詩表面之意為，雖然歷盡艱難險阻，一路盡是坎坷的遭遇，猶如南方的孤鳥飛到北方去依靠，到了今天才認識了「貴人」的面，但要見面還得等到夏末秋初交接的時候。

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廟方進一步說明，這首籤詩表示目前仍不得志，以過往經驗都是坎坷不平的遭遇，就好像南鳥依北巢，寄人籬下為人作嫁，而自己雖吃了不少苦，還是一無所成，雖過去不是很順利但是從今天起將會開始轉運，以前沒有「貴人」相助現在有了，不過仍然還要等待一些時候，大約夏、秋之後會有好消息。

尤其目前國內朝野對立氣氛緊張，為了預算互相攻堅甚至提出罷免，此籤詩似乎也暗示呼籲應用心協助治理國政，繼續僵持下去只會兩敗俱傷，應該坐下來好好協商讓國家更和諧穩定開創新局，而這個契機將會在下半年獲得更明朗。

廟方另抽出的「五穀」籤，為第45首「中平」。籤詩內容「好將心地力耕耘，彼此山頭總是墳，陰地不如心地好，修為到底卻輸君」，廟方指出，此籤之意代表要用心努力耕耘祖先留下的基業，不要荒廢良田好吃懶作總有一天金山銀山也會變空，更不要以為靠著祖先庇佑和橫產就可以揮霍與其求人不如心存善念人不必他求，人生到處都是青山，每個山頭都是好風水，抽得此籤表示不可妄求，要依本份做事循規蹈矩凡事不必爭長競短，能夠修為的人結果還是贏的，也就是說明農林漁牧只要努力用心耕耘就會有成果。

苗栗市玉清宮抽出乙巳年國運籤，「人民」籤下下、「五穀」籤中平。（苗栗市玉清宮提供）

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