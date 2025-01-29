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    台中山城最美燈節 石岡花漾藝術燈節超浪漫

    石岡藝術燈節情人木橋「花信之約」，象徵愛情的堅韌與永恆。（記者張軒哲攝）

    石岡藝術燈節情人木橋「花信之約」，象徵愛情的堅韌與永恆。（記者張軒哲攝）

    2025/01/29 08:32

    〔記者張軒哲／台中報導〕今日大年初一迎接乙巳蛇年到來，也是走春迎福氣的好日子，台中石岡花漾藝術燈節，六大主題燈區結合地景打造絕美燈飾，充分展現石岡山城特色。想感受夢幻浪漫氛圍的民眾，不妨造訪客家農村踏青走春。

    石岡花漾藝術燈節已邁入第六屆，璀璨燈飾每年吸引遊客駐足拍照打卡，陪伴民眾熱鬧迎接幸福佳節，此次燈節展期至2月12日（元宵節）。民政局長吳世瑋表示，石岡花漾藝術燈節以愛情浪漫音樂為主題，結合在地特色景點包括零蛋月台、綠六廣場、東豐綠廊、鵲橋、石農咖啡廣場、情人木橋及食水嵙溪休閒農園等，打造「愛情圓舞曲」、「幸福久久道」、「銀河星空聚」、「閃耀之心」、「花信之約」、「愛的進行式」等六大主題燈區，為寒冬增添溫暖與浪漫幸福氛圍。此外，除夜間藝術燈光外，白天也可以順道暢遊東豐自行車綠廊、九房童話世界3D彩繪村等景點，體驗客庄風情。

    石岡區長劉素幸表示，此次燈節以音樂元素結合花藝，在綠六廣場打造一座音樂留聲機主燈，沿著東豐綠廊在零蛋月台、綠六廣場、鵲橋、情人木橋園區裝設浪漫燈飾，包括琴定愛情海、敲響幸福鐘、逐夢流星雨、幸福雪花、永恆之鑽、無限愛戀等。此外，春節期間為滿足遊客賞燈興致，1月24日至2月2日亮燈時間為下午5時30分至晚上10時，2月3日至12日則恢復為下午5時30分至晚上9時30分，歡迎民眾把握春節期間造訪體驗。

    台中山城還有許多著名景點，包括東豐自行車綠廊、石岡水壩、零蛋月台、九房童話世界3D彩繪村、情人木橋及五福臨門神木、東勢客家文化園區及東勢林業園區（1月30日開館），都是相當適合安排親子出遊走春的好景點，民眾可以把握春節期間，盡情感受台中山城美好風光。

    石岡藝術燈節綠六廣場「愛情圓舞曲」主題燈區浪漫繽紛。（記者張軒哲攝）

    石岡藝術燈節綠六廣場「愛情圓舞曲」主題燈區浪漫繽紛。（記者張軒哲攝）

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