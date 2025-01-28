竹縣身服中心擴大4分區 補實社工人力、服務範圍及分工更細緻

年節將至，伊甸準備佳餚給身心障礙朋友享用，陪伴他們過好年。（財團法人伊甸社會福利基金會提供）

2025/01/28 13:01

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府身障福利服務再升級！今年1月起，身心障礙者服務中心增加2分區，從原先全縣僅南北2分區服務，擴充編制為4分區服務，補實社工人力，服務範圍及分工也更加細緻。

縣長楊文科表示，2024年12月底，縣內身心障礙者計有2萬4185人，占總人口4.1%，面對人口老化、身心障礙人口漸增、家戶人口數減少、身心障礙者之照顧服務資源量能不足、家庭照顧者支持不夠等問題及挑戰，竹縣身心障礙服務中心給予及時且多元的服務，去年總計服務3896人次。

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社會處指出，新竹縣身心障礙者服務中心編制原先只有2個分區，2024年分別委託「財團法人新竹縣天主教世光教養院」及「財團法人喜憨兒社會福利基金會桃竹事務所」，服務全縣13鄉鎮市的身障縣民及其家庭。但因本縣幅員遼闊，為擴大對身障者及其家庭的整合性服務，照亮更多偏鄉角落，今年起擴大編制為4分區辦理。

新竹縣政府結合民間專業團體，2025年委託財團法人伊甸社會福利基金會新竹分事務所、社團法人臺灣愛的萌芽福利協會、社團法人臺灣翔愛公益慈善協會與財團法人喜憨兒社會福利基金會桃竹事務所，分別辦理本縣第一區（湖口、新豐、新埔）、第二區（芎林、橫山、關西、尖石）、第三區（竹東、五峰）及第四區（竹北、寶山、峨眉、北埔）身心障礙者服務中心，共同強化身心障礙服務體系的多元性、服務可近性及主動積極性，以完善身心障礙者照顧服務。

新竹縣身心障礙服務中心服務對象為設籍或實際居住於竹縣，且年齡為7歲以上領有身心障礙證明者，提供個案管理服務、多元支持與生涯轉銜服務，建構及整合在地化身障福利資源，並發展個人及家庭支持關懷訪視服務等。以分級概念提供高照顧負荷家庭服務、困難照顧個案服務及一般性個案支持服務，擬定照顧計畫及連結資源、追蹤服務確實性及服務品質。

民眾若有服務案件需轉介，可上衛生福利部社會及家庭署網站進行轉介資訊填寫（https://cmpdinfo.sfaa.gov.tw/）；如欲查詢身心障礙者服務中心聯繫資訊，可至社會處官網查詢（https://reurl.cc/04lzlM）。

個案訪視。（財團法人喜憨兒社會福利基金會提供）

新竹縣身心障礙者服務中心擴大4分區，全面照顧身障者家庭。（新竹縣政府提供）

個案研討。（財團法人喜憨兒社會福利基金會提供）

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