除夕夜低溫下探6度 初三後降雨機率高

全台凍番薯。（氣象署提供）

2025/01/28 11:23

〔記者吳亮儀／台北報導〕受寒流影響，今天（28日）除夕夜仍非常寒冷，加上乾冷的天氣型態有輻射冷卻效應，中央氣象署預報，台南以北有10度以下低溫，一些區域更可能只有6度低溫，要到明天初一白天，氣溫才會稍微回溫1到2度。

氣象署預報員張承傳表示，今天除夕夜晚間到明天清晨仍非常寒冷，新北、苗栗、彰化等部地區可能低溫剩下6度，不過都是乾冷的天氣；各地要等到明天初一白天才會緩步回溫。

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「明天、後天都是好天氣」，張承傳說，各地都是多雲到晴的天氣，且溫度逐日回升，一直到初三（31日）才會有另一波鋒面接近，之後會有降雨。

氣象署在今天上午也發布低溫特報，新北市、苗栗縣、台中市、彰化縣是非常寒冷的橙色燈號，基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣則是「寒冷」的黃色燈號。

氣象署提醒，28日至29日清晨寒流及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晚到明天清晨，新北、苗栗、台中、彰化局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

全台凍番薯。（氣象署提供）

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

氣象署發布低溫特報。（氣象署提供）

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