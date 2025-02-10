殯葬業者稱樹葬骨灰會挖出焚化 北市殯葬處：絕無此事

台北市詠愛園樹葬區。（台北市殯葬處提供）

2025/02/10 14:35

〔記者林承鴻／台北報導〕藝人大S徐熙媛春節期間於日本病逝，家人遵從遺願將於台北市樹葬。有不具名殯葬業者謠傳因骨灰短時間內不會溶於土中，因此2年內會將埋葬的骨灰挖出來丟到焚化爐焚化。台北市殯葬處澄清絕無此事，樹葬區的骨灰在安放後，會透過噴灑溶磷菌等方式促使骨灰分解，並經過約1年半至2年的養護期。

台北市殯葬處說明，樹葬是指將骨灰再研磨妥善處理後，裝入紙袋內，再將骨灰均勻灑入葬區穴位中，不立墓碑，不記亡者姓名，埋葬在樹木的根部。台北市2007年於富德公墓闢建「詠愛園」樹葬區、2015、2017年再增闢穴位，2021年又啟用落羽松環繞的「落羽之丘」新樹葬園區。目前樹葬區面積計約1萬9400平方公尺，15900個樹葬穴位。

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台北市殯葬處副處長陳智豪說明，絕對不可能將已安放的骨灰挖出，送往焚化廠。骨灰埋葬後，殯葬處每月會派人噴灑溶磷菌，促進骨灰分解，養護期大約需要1年半到2年的時間，並視養護情形評估是否再次開放使用，同時會以整個區塊為單位養護，而非單一樹穴。

雖然環保葬不記名、不立碑，但只要上官網搜尋姓名，就可以知道骨灰葬在哪一個園區。骨灰與土地融合後，就會再開放使用，環保葬的環保，就是在於將土地重複利用，解決土地、塔位難求的問題。

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