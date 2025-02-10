嘉義男師涉性侵5未成年男孩 檢方求刑98年

嘉義地檢署。（資料照）

2025/02/10 14:52

〔記者林宜樟／嘉義報導〕住在嘉義市謝姓男子，曾在嘉義縣山區某國小任教，他擔任代理教師期間，涉嫌在2020年至2023年間性侵5位男學生，去年12月19日檢警專案小組拘提謝男；嘉義地檢署檢方今天偵結起訴，依妨害性自主罪，具體針對各案求刑共98年。

29歲謝姓男子於2019年8月在嘉義縣山區某國小擔任代理教師，從2020年10月至2023年4月23日之間，對5名案發時未滿14歲的男學生進行性交及猥褻；男學生於2024年10月17日起陸續報警。

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檢方調查，謝男曾在學校宿舍、電腦教室及音樂教室等處對男學生口交、打手槍；帶學生外出參訪、參加頒獎典禮時，曾與學生到苗栗縣、台北市、雲林縣、台中市等多間旅館住宿，住宿時對學生口交、打手槍，還曾在嘉義縣表演藝術中心對學生口交及打手槍；謝男也曾用社群軟體傳訊息給男學生「啊你上次剃掉的毛長回來了沒」、「他們都沒噴，都跑去浴室然後說有」等訊息。

除嘉義縣學校，謝男後來也到嘉義市某國小任職，據了解，他被借調到數位學習辦公室，並未接觸學童；縣府教育處去年10月得知此案後立案調查，當時通知謝男任職學校，該校將謝男停職，謝男則主動辭職。

縣府教育處表示，獲報後立案調查，被害學生由家長、學校專輔及社工陪同報案。

檢方認為，受害少年因教育關係受謝男監督、照護，謝男不知善盡為人師表教養責任，為滿足情慾，濫用少年對其信任，對少年性交、猥褻，次數頻繁，被害少年形同禁臠，經此長期性侵，放棄抵抗，麻木痛苦，被告惡性重大，對治安危害甚鉅，依妨害性自主罪提起公訴，並請法官從重量刑，具體求刑98年。

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