南投竹山克明宮明辦「冬筍平安餐」 1300份彩券紅包大放送

南投縣竹山克明宮明大年初一舉辦萬人冬筍平安餐，並有彩券紅包大放送。（記者張協昇攝）

2025/01/28 11:14

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣竹山鎮克明宮每年大年初一都舉辦「冬筍平安餐」，供信眾免費吃平安，今年擴大舉辦，明（29日）天準備的平安餐除有冬筍湯外，還有紅圓及蕃薯餅等，另因遊學太子爺駐駕克明宫，從大年初一至初九，也將發放1300份內有兩張台灣彩券的紅包，並讓民眾擲筊，每天送出1面蛇年特製金牌。

竹山克明宮主祀關聖帝君、文昌帝君及觀音菩薩，係集道儒釋於一身的宮廟，每年都會以以冬筍、蕃薯等在地農特產為主要食材，動員志工烹煮「冬筍平安餐」讓信眾吃平安，前來吃平安餐民眾絡繹不絕、大排長龍。

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克明宮管理委員會主委楊非武表示，今年「平安餐」活動照例在明天大年初一上午9時起登場，雖然今年冬筍等食材價格很貴，但仍採購30多萬元的冬筍及準備700多斤蕃薯，製作冬筍湯、油炸蕃薯餅及紅圓湯讓信眾吃平安。

另因遊學太子爺今年駐駕克明宫，從大年初一至初九由遊爺提供9面蛇年特製金牌，讓信眾擲筊，擲出最多聖杯信眾，就可將金牌帶回家，他也自掏腰包準備1300份內有大樂透及今彩539的彩券紅包，與信眾結緣。

此外，縣長許淑華明天上午9點也會到克明宮發送新春小紅包，歡迎各地民眾來克明宮拿紅包、吃平安餐，讓一整年都平安順遂、財源廣進。

南投竹山克明宮明辦萬人冬筍平安餐，志工們今天開始準備冬旬等材料。（克明宮提供）

南投竹山克明宮明辦萬人冬筍平安餐，烹煮冬筍湯讓民眾吃平安。（克明宮提供）

民俗專家廖大乙奉祀的遊學太子爺駐駕克明宫，提供9面蛇年特製金牌，讓信眾擲筊帶回家。（記者張協昇）

遊學太子爺駐駕克明宫提供特製蛇年金牌，從大年初一至初九讓民眾擲筊，每天送出1面金牌。（記者張協昇攝）

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