台南楠西餘震不斷 水利署初步檢查曾文水庫一切正常

台南楠西餘震不斷，曾文水庫持續監控檢測數據，確保設施安全，供水正常。（南水分署提供）

2025/01/26 13:45

〔記者吳俊鋒／台南報導〕21日凌晨嘉義大埔發生芮氏規模6.4地震後，由於緊鄰的台南楠西迄今餘震不斷，當地的曾文水庫安全，令人關注；水利署南區水資源分署啟動特別檢查，並加強各項監測數據的掌握，目前一切正常。

南水分署副分署長林玉祥表示，地震之後，所屬各水庫攔河堰值班同仁第一時間至現場進行主體設施初步檢查，結果正常。

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南水分署也隨即與專業團隊啟動地震特別檢查，確認各項土木設施、機電設備的安全狀態，結果正常。

林玉祥提到，經濟部安評小組委員21日下午更抵達曾文水庫協助複查，結果安全無虞，供水穩定、正常。

林玉祥說，依曾文水庫第5次安全評估，設計地震規模7.26檢算校核地震，壩址最大加速度0.64g條件下，大壩邊坡變形量及壩頂沉陷量在安全範圍；而0121地震測得壩址最大加速度為0.52g，低於安全評估校核地震，經全面設施檢查及監測資料監控，大壩及主要水利構造物處於安定安全狀態。

曾文水庫管理中心自21日成立應變小組，加密監控各項檢測資料，一切正常；也因應餘震不斷，加派人員維護確保水庫安全並持續監視處理。

曾庫公路因餘震有落石，南水分署會立即清除，也請民眾春節出遊注意邊坡落石以維安全。

台南楠西餘震不斷，曾文水庫持續監控檢測數據，確保設施安全，供水正常。（南水分署提供）

山區道路震後常有落石，南水分署籲請民眾注意安全。（南水分署提供）

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