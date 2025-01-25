金門親源頭、拔菜頭親子公益家庭日登場 不到5分鐘親子大軍掃光光

金門縣議員董森堡（中）也加入圓頭農牧食品公司舉辦「親源頭拔菜頭親子公益家庭日」，幫助民眾整理纍纍的「戰利品」。（記者吳正庭攝）

2025/01/25 23:00

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣圓頭農牧食品公司今天舉辦「親源頭拔菜頭親子公益家庭日」，將近400人位親子共享拔蘿葡樂趣。圓頭公司負責人薛承琛說，希望藉此讓小朋友暫時離開手機，腳踏農地，透過實作學習「要怎麼收穫，先怎麼栽」的道理。

圓頭農牧食品公司連續第3年辦理「親源頭、 拔菜頭」公益家庭日；「親源頭」是親近圓頭，也是「追源頭」，指的是該公司的豬肉乾「每包圓頭豬肉乾都有專屬身分證」，也是在說明該公司的食品「溯源系統」。

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薛承琛說，舉辦這項活動是希望學童能遠離3C，暫時放下手機，用他們的雙腳「踩踩這塊土地」，多了解金門；他說，圓頭回饋社會從教育開始。

薛承琛說，未來還會選出料理人氣王的前3名，安排進行產業觀摩；他說，圓頭沒有安排前三名去旅遊或觀光，而是希望透過產業觀摩，讓學童了解，在學校唸的只是工具書，唯有進到產業才會了解實際的運作發展。

今年加入公益家庭日的生力軍上林餐飲事業股份有限公司負責人薛曦瑞說，因為認同薛承琛從事公益的理念，願意贊助產業觀摩的計畫；薛承琛說，料理人氣王前3名將可赴台參觀上林餐飲「書苑鮮食」所屬的學校團膳中央廚房，了解專業餐飲產業的流程，拓展學童視野。

拔菜頭活動選在金城鎮1處播種80天的菜頭園舉行，雖然報名近300名學童，但來了將近400人的「親子大軍」，大家都知道圓頭選的菜頭園種出的白蘿葡水分多，新鮮又香脆，社區老農就說「這個時節採剛剛好」。

沒有等待主持人下達啟動口令前，已有不少父母帶著孩童半隻腳踏進菜園蠢蠢欲動，等到「開始」指令，親子大軍大舉入侵，1位年輕爸爸形容「好像進到抽乾的魚池裡抓魚般熱鬧」；不到5分鐘，菜頭園裡已經各據山頭，處處疊滿纍纍白蘿葡。

主辦單位從活動中選出最重的年度「蘿蔔王」，第1名是陳御軒挖到的5.25公斤，第2名是蔡芯姵5.05公斤，第3名是黃彥竣4.9公斤。

今年加入公益家庭日的生力軍上林餐飲事業股份有限公司負責人薛曦瑞（右）說，因為認同薛承琛（左）從事公益的理念，願意贊助產業觀摩的計畫。（記者吳正庭攝）

小朋友參加親源拔菜頭公益活動，開心舉起手上的大菜頭。（記者吳正庭攝）

拔菜頭開始前，已有不少親子耐不住性子，在一旁蠢蠢欲動。（記者吳正庭攝）

小朋友在家長的幫助下，終於成功完成拔蘿葡。（記者吳正庭攝）

參加拔蘿葡的小朋友，紛紛稱重登記爭取年度「蘿葡王」。（記者吳正庭攝）

「親源頭拔菜頭親子公益家庭日」年度「蘿蔔王」，是陳御軒挖到的5.25公斤（左一）。（記者吳正庭攝）

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