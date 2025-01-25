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    南投燈會大咖開唱！點亮13米主燈 無人機、煙火閃耀登場

    南投燈會今晚開幕，壓軸的無人機表演結合璀璨煙火秀，點亮整個夜空。（南投縣政府提供）

    南投燈會今晚開幕，壓軸的無人機表演結合璀璨煙火秀，點亮整個夜空。（南投縣政府提供）

    2025/01/25 22:56

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投燈會今晚在南投縣會展中心開幕，在南投縣長許淑華等人見證下，點亮13公尺主燈「拾來富貴」，晚間還有大咖歌手周湯豪等人開唱嗨翻全場，壓軸更有「貓貓蟲咖波」無人機表演，在空中變換多種圖案，搭配高空煙火秀，閃亮南投夜空。

    南投縣政府表示，南投燈會今年邁入第10年，即日起展至2月16日，期間僅除夕不開放，此次主燈「拾（蛇）來富貴」，代表燈會10年有成，也融合「玄武」神龜，以福蛇纏繞寓意金蛇年，另有副燈區「貓貓蟲咖波」，共計11個不同特色燈區，以及水舞廣場的新春表演，春節可望讓民眾白天走春，夜晚體驗璀璨燈會。

    今晚首場新春特別演出，邀請創作歌手周湯豪、星光歌手林道遠，以及聲林之王李芷婷輪番演出，群星開唱high翻全場，壓軸則是「貓貓蟲咖波」無人機展演，在夜空中變換隊形，化身可愛咖波造訪南投景點，最後施放璀璨煙火，為開幕首秀畫下完美句點。

    縣府也說，燈會開幕流行歌曲演唱會結束後，26日晚間由台語金曲接力登場，將有實力唱將許富凱、杜忻恬、陳隨意、李子森，以及林紫君熱力開唱，展現新春匯演多元特色。

    南投燈會開幕，點亮13公尺主燈「拾來富貴」。（南投縣政府提供）

    南投燈會開幕，點亮13公尺主燈「拾來富貴」。（南投縣政府提供）

    南投燈會今晚開幕，壓軸的無人機表演結合璀璨煙火秀，點亮整個夜空。（南投縣政府提供）

    南投燈會今晚開幕，壓軸的無人機表演結合璀璨煙火秀，點亮整個夜空。（南投縣政府提供）

    南投燈會今晚開幕，南投縣長許淑華與眾人一起點燈。（南投縣政府提供）

    南投燈會今晚開幕，南投縣長許淑華與眾人一起點燈。（南投縣政府提供）

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