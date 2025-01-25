彰市華陽公園開箱 森林探險遊戲場啟用

彰化市華陽公園兒童遊戲場環境設施改善工程完工，今天開放使用，創造出孩童們的森林探險遊戲場 （縣府提供）

2025/01/25 22:14

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市多了一個新的森林公園！位於保四總隊對面的嶄新華陽公園，佔地約5公頃，經辦理兒童遊戲場環境設施改善工程，今天（25日）正式開放使用，以森林意象做為發想，創造出孩童們的森林探險遊戲場，增設森林溜索、森林攀爬網、泰山空中擺盪組及彈跳床，縣長王惠美歡迎親子利用春節期間來走玩。

王惠美今天下午會同議員、當地里長及鄉親一同視察時指出，縣府爭取內政部「兒童遊戲場環境設施改善計畫」辦理「華陽公園兒童遊戲場環境設施改善」，總工程經費550萬元，感謝中央補助350萬元，縣府在議長謝典林及議員們的支持下，自籌款200萬元，今天正式開放使用。

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王惠美表示，縣府持續針對各鄉鎮市盤點，陸續改善興建公園，希望孩子不只待在家裡玩手機，也可以出來曬曬太陽、流流汗，玩遊具，親子關係更加親密。

這次華陽公園採延續在地的自然原始的空間氛圍，以森林意象做為發想，創造出孩童們的森林探險遊戲場，增設森林溜索、森林攀爬網、泰山空中擺盪組及彈跳床，也要特別提醒縣民因遊具挑戰度較高，建議以年齡13歲以上孩童可以來挑戰，13歲以下的小朋友，家長陪同時要注意自身安全。

她指出，縣府向內政部爭取「兒童遊戲場環境設施改善計畫」經費，獲內政部核定2億2千萬元，中央補助款約1億7800萬元，縣府配合款約4600萬，總計爭取改善56處公園兒童遊戲場，歡迎民眾利用春節期間好天氣，到鄰近公園走走。

彰化市華陽公園兒童遊戲場環境設施改善工程完工，今天開放使用，吸引小朋友體驗。（縣府提供）

彰化市華陽公園兒童遊戲場環境設施改善工程完工，今天開放使用，吸引不少親子體驗。（縣府提供）

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