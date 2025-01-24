台北燈節2/2登場！西本願寺「祈福燈林」搶先看

台北燈節位於西本願寺的祈福燈林。（記者甘孟霖攝）

2025/01/24 19:13

〔記者甘孟霖／台北報導〕「2025台北燈節-蛇來運轉」將於2月2日至16日登場，今（24日）晚間率先點亮展區周邊6條「城市光廊」。現場並搶先展示位於西本願寺的「祈福燈林」燈組，快閃的送福燈組「六小福」也首度亮相。

觀光傳播局長王秋冬介紹，6條城市光廊分別為「張燈結彩好運到」、「年年有魚慶豐年」、「珠光寶氣賀新春」、「新春樂章喜氣融」、「食趣璀璨滿街香」及「彩霞之舞」，巧妙融合創意文化、特色美食及新年意象，也包含對新年節慶的祝福。

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他補充，今年台北燈節活動從捷運北門站起，行經中華路，延伸至捷運西門站周邊和西本願寺，並串聯周邊商圈協會、宮廟及在地團體，與國內外藝術家合作打造融合傳統、現代的燈組。

策展人劉治良說，此次在西本願寺打造「祈福燈林」，讓遊客漫步充滿節慶氛圍燈籠廊道，提前感受濃厚年味，2月2日燈節正式開展後，還將推出祈福卡活動，讓民眾寫下願望並掛於燈籠祈願新希望；造型可愛的六小福，2月2日至16日活動期間，將於晚間隨機現身展區周邊及商圈。

觀傳局補充，該局也推出「蛇來一手在西門」指定拍照任務活動，即日起至2月16日，擺出蛇手姿勢，與任一台北燈節燈組合影上傳臺北旅遊網活動貼文，留言完成就有機會抽西門町商圈周邊飯店雙人住宿券或電影票；台灣高鐵也響應台北燈節，推出「台北燈節蛇來運轉 萬華美食走讀」專業導覽，並與旅館合作推優惠。

台北燈節位於西本願寺的祈福燈林。（記者甘孟霖攝）

台北燈節位於西本願寺的祈福燈林。（記者甘孟霖攝）

台北燈節24日晚間率先點亮城市光廊。（記者甘孟霖攝）

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