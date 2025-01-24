串連雙北捷運路網 捷運長庚線可行性研究上網招標

桃園長庚線從桃園連接長庚地區，更方便民眾就醫。（捷工局提供）

2025/01/24 11:56

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園長庚線為第二階段捷運路網優先推動路線，市府今針對長庚線暨周邊土地整合發展，委託專業顧問公司進行可行性研究並上網招標；捷運工程局長劉慶豐表示，桃園長庚線可強化龜山長庚地區連結，並串連雙北捷運路網，實現北台捷運生活圈。

劉慶豐表示，桃園長庚線初步規劃路線起自桃園萬壽路二段，行經長壽路及忠義路，終點銜接機場捷運A8站，長度約13公里，將待可行性研究案決標後，安排實地踏勘，以充分了解路廊沿線現況並納入可行性研究路線研析，期能符合大眾及交通的需求。

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劉慶豐說明，林口新市鎮歷經40年發展，生活機能成熟，公共設施完善，國道與捷運陸續通車，住宅社區、大型醫院、大專院校、商場及產業園區陸續進駐，為台北、桃園都會區外圍重要衛星城市，由於龜山長庚地區與桃園因林口台地相隔，為加強龜山長庚地區民眾與桃園發展核心連結，便於桃園地區民眾利用長庚地區豐富醫療資源，故桃園長庚線為第二階段捷運路網優先推動路線。

劉慶豐指出，桃園長庚線完成後，桃園龜山地區可直捷銜接新北林口，滿足桃園至長庚就醫及通勤者的需求，成就桃園、龜山、林口產業共同生活圈，並可與新北林口長庚輕軌串聯，多一條桃園與雙北雙向來往的軌道運輸，加速拓展大眾運輸服務範圍，及促進沿線土地開發活化及產業發展。

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