南投燈會主燈酷似傑尼龜、噴火龍 縣府：卡通化是趨勢

南投燈會主燈「拾來富貴」，縣府表示是以神獸「玄武」為發想。（記者陳鳳麗攝）

2025/01/23 18:19

〔記者陳鳳麗／南投報導〕2025南投燈會週六（25日）晚間開幕，乙巳金蛇年的主燈名為「拾來富貴」，創作者以結合龜與蛇外型的「玄武」神獸為發想，不少民眾發現主燈更像神奇寶貝中的傑尼龜和噴火龍，南投縣府觀光處表示，這是作者的發揮創意的設計，希望以可愛造型來呈現，而卡通化、擬人化是趨勢。

第10年舉辦的南投燈會將在週六晚間7點開幕，除為主燈點燈外，最讓年輕人期待的是在水舞廣場的流行音樂表演，因為有偶像歌手周湯豪壓軸演出，此外無人機煙火秀也是受矚目的節目，500台無人機，LINE人氣貼圖「貓貓蟲咖波」的圖像，會與「南投燈會十周年」圖案一起呈現。

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今年南投燈會主燈「拾來富貴」，縮小版造型在上週記者會已公開，這兩天真實版主燈在燈會現場安裝完成，有不少民眾先睹為快，看過的人都說這根本是神奇寶貝的傑尼龜和噴火龍，但傑尼龜的殼不見了；此外也有人認為主燈的蛇頭超像「妙蛙種子」。也有民眾認為主燈的發想，應該是就是以玄天上帝的龜蛇將軍當蛇年的主角，造型可愛比較不會讓怕蛇的人馬上聯想到牠。

南投縣府觀光處表示，主燈「拾來富貴」是創作者發揮創意想出來的造型，主要是融入象徵祥瑞的神獸「玄武」，並以福蛇纏繞呼應金蛇年，這兩年南投燈會的創意燈會參加國際比賽，具相有時並不討喜，因此主燈造型才以卡通化、擬人化為主。

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