安南區果菜市場逾500攤 迎春節1/27加開營業日

俗稱「安南區果菜市場」的台南市綜合農產品批發市場，每年都吸引大量人潮湧入採買年貨。（警方提供）

2025/01/21 15:12

〔記者王捷／台南報導〕台南市綜合農產品批發市場俗稱「安南區果菜市場」，起源可以追溯到日治時期，目前攤位超過500攤、春節吸引大批人潮採買年貨，南警三分局宣布將於春節連假期間啟動交通管制措施，並在這個月27日加開營業日，確保民眾採買安全與交通順暢。

1月25日及26日星期日上午7時起，動員警力及協勤人員，結合市場管理人員，對果菜市場及和順市場周邊道路實施交通管制與疏導，並派遣警力加強市場內巡邏，確保治安穩定，另外還有路口管制，警方呼籲民眾聽從交通指揮人員行車。

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此外，原佃郵局後方的場外停車場因重劃施工已無法提供停車位，導致停車空間比往年減少，所以警方與市場管理處呼籲民眾分散採買，並已加開27日星期一營業日，以減少年前集中採購造成的交通擁堵。

警三分局提醒民眾，採買年貨要遵守交通規則，不要違規停車，記得要拔鑰匙，在年節採買期間，三分局會在市場內增設機動派出所，提供交通疏導、治安巡邏及其他服務，如有需要可直接前往或撥打110報案。

果菜市場目前有超過500攤、占地約20公頃，是台南規模最大的市場，前身可追溯至日治時期，在中西區「大菜市」西市場後方的中央市場，1949年起改由市政府管理並委託台南市農會營運。市場於1990年遷至安南區現址。

警方製作的路線圖。（警方提供）

春節營業期間，警方將在市場內設置機動派出所。（警方提供）

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