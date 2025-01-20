為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北某公幼遭控懲罰遲到童撐牆 教育局突擊稽查揭初步結果

    新北市某國中附設幼兒園遭檢舉，疑因學童遲到就以撐牆不當處罰；圖為今天稽查畫面。（新北教育局提供）

    新北市某國中附設幼兒園遭檢舉，疑因學童遲到就以撐牆不當處罰；圖為今天稽查畫面。（新北教育局提供）

    2025/01/20 20:02

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市某國中附設幼兒園遭檢舉，疑因學童遲到就以撐牆不當處罰，過程長達十分鐘，若幼童支撐不了則由教保員坐在腿上協助，校方表示第一時間已先進行校安通報，市府教育局今天前往園所突擊稽查，並對相關教保人員逐一訪談，初步稽查結果顯示，共有A、B班級，A班級有實施過1次「小牛推車活動」，已向家長致歉；B班級則為體能課程，將請學校提出檢討報告。

    教育局表示，經查，A班級為鼓勵幼生準時到班，去年曾經師生討論決議對於較晚到班學生進行「小牛推車活動」，僅實施過一次，與家長討論後立即停止、未再實施，並向家長解釋、致歉，該班級多數家長也知悉且了解，已督導該園應改善以正向積極的方式，鼓勵幼生參與晨光活動。

    教育局指出，檢舉影片拍攝為B班級於今年1月體能課實施撐牆活動，屬於體能課程大肌肉活動的一環，且未強迫幼生進行，初步了解操作時間最長達3分鐘，過程中間隔休息時間是否不足或有操作失當，將請學校提出檢討報告。

    教育局強調，體罰不當對待零容忍，撐體活動是否有強制施行、或老師是否有跨坐學生身上情事，將進入調查程序，由行政、專家組成調查小組調查釐清，倘若後續調查及認定結果有不當管教行為屬實，將嚴懲行為人最重60萬元，且終身不得擔任教保服務人員；幼兒園最重裁罰6萬元，並公告幼兒園及行為人姓名。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播