新北某公幼遭控懲罰遲到童撐牆 教育局突擊稽查揭初步結果

新北市某國中附設幼兒園遭檢舉，疑因學童遲到就以撐牆不當處罰；圖為今天稽查畫面。（新北教育局提供）

2025/01/20 20:02

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市某國中附設幼兒園遭檢舉，疑因學童遲到就以撐牆不當處罰，過程長達十分鐘，若幼童支撐不了則由教保員坐在腿上協助，校方表示第一時間已先進行校安通報，市府教育局今天前往園所突擊稽查，並對相關教保人員逐一訪談，初步稽查結果顯示，共有A、B班級，A班級有實施過1次「小牛推車活動」，已向家長致歉；B班級則為體能課程，將請學校提出檢討報告。

教育局表示，經查，A班級為鼓勵幼生準時到班，去年曾經師生討論決議對於較晚到班學生進行「小牛推車活動」，僅實施過一次，與家長討論後立即停止、未再實施，並向家長解釋、致歉，該班級多數家長也知悉且了解，已督導該園應改善以正向積極的方式，鼓勵幼生參與晨光活動。

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教育局指出，檢舉影片拍攝為B班級於今年1月體能課實施撐牆活動，屬於體能課程大肌肉活動的一環，且未強迫幼生進行，初步了解操作時間最長達3分鐘，過程中間隔休息時間是否不足或有操作失當，將請學校提出檢討報告。

教育局強調，體罰不當對待零容忍，撐體活動是否有強制施行、或老師是否有跨坐學生身上情事，將進入調查程序，由行政、專家組成調查小組調查釐清，倘若後續調查及認定結果有不當管教行為屬實，將嚴懲行為人最重60萬元，且終身不得擔任教保服務人員；幼兒園最重裁罰6萬元，並公告幼兒園及行為人姓名。

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