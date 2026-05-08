80歲前立委曾蔡美佐深夜遭毆！時力：施暴者姑姑是民眾黨立委的「她」

時代力量痛批民眾黨送黑金家族進國會。（取自時代力量臉書）

80歲的前立委、北港朝天宮前董事長曾蔡美佐7日凌晨遭數十名白衣男闖入住家毆打，她和兒子曾維斌、在場友人共6人被打傷。時代力量指出，曾蔡美佐的親人在社群上公開指出，帶頭施暴者，就是雲林縣副議長、北港朝天宮董事長蔡咏鍀之子蔡晉財。而蔡咏鍀的姊姊，就是民眾黨現任不分區立委蔡春綢。

時代力量今日在臉書發文表示，蔡咏鍀綽號「黑義」，是現任雲林縣副議長、北港朝天宮董事長。過去曾和雨刷合作，主導當年震驚棒壇的假球簽賭案。早在 2007 年，他就曾把北港朝天宮的吳姓董事打到臉部嚴重外傷、左眼眶骨折。他的兒子蔡晉財，也不遑多讓。2022 年，蔡晉財也在雲林虎尾圍毆一名 17 歲未成年人，最終遭判有期徒刑 6 個月。而且蔡咏鍀的姊姊，就是民眾黨現任不分區立委蔡春綢。

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時代力量指出，早在 2023 年，時代力量就公開質疑民眾黨提名背後的黑金家族問題。當時，民眾黨從上到下，包含柯文哲與黃國昌都拒絕回應，最後還是讓蔡春綢進入國會。「如今，這個在地方呼風喚雨的黑金家族涉入暴力事件，民眾黨還要繼續裝沒看見？」

時代力量呼籲檢警，全面釐清本案是否涉及組織犯罪、幫派介入與地下金流。同時，呼籲黃國昌、柯文哲，公開譴責此次暴力事件，說明蔡春綢是否仍適任不分區立委，並且好好回答逃避三年的問題：當初堅持提名黑金家族，有沒有涉及利益交換？

時代力量最後表示，政黨提名不只是選舉算計，更是政治倫理的基本承諾。地方黑金不能靠暴力維持權勢，更不能透過政黨提名進入國會。民眾黨如果不想繼續當「民眾堂」，請向社會說清楚。

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