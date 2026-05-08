藍白軍購版本大打折 國防人士：中國軍費成長我們在野卻先刪國防戰力預算

軍購案最快今天表決，國民黨團與民眾黨團共提7800億元版本，國防人士對此表示，相較行政院版的1.25兆元，3800億是原案的3折，7800億是6折。被削減的預算背後，是防空飛彈的數量、是無人機戰力的規模、是AI指管系統的完整性、是讓台灣撐過第一波打擊的韌性。示意圖。（資料照）

立法院擬處理攸關國防特別條例草案，國民黨團與民眾黨團共提版本，總金額雖號稱匡列新台幣7800億元，不過是分成兩波，第一波為已確定的新台幣3000億元。第二波則待美方提出發價書後，上限4800億元。由於第二波未定，等於是N。先前國民黨版為「3800億元＋N」，現在等於減為「3000億元＋N」，國防人士對此表示，相較行政院版的1.25兆元，3800億是原案的3折，7800億是6折。被削減的預算背後，是防空飛彈的數量、是無人機戰力的規模、是AI指管系統的完整性、是讓台灣撐過第一波打擊的韌性。中國軍備預算在成長，我們卻先刪減強化國防戰力的預算。

國防人士也說明，行政院版包括是台灣之盾（空中重層攔截網）、遠距精準打擊、無人機（軍工產業）、指管決策輔助（C5ISR）等，每一項都是當前強化國防急需。無論哪一部分打折扣，都會重傷台灣國防整備。

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回溯審議過程，國防人士說例，特別條例在2025年11月26日送立法院，至2026年3月23日才付委，逾4個月無實質審查。162天中經歷十次程委會封殺、四次協商拖延，造成發價書效期告急；美方被迫破例展延，消耗台美互信。而在這段期間，中國對台海、對島鏈軍事威脅不斷升高，從沒停過。

國防人士批評，中間只看到藍白一下子因為習鄭會，一下子為了老共的川習會，而提出一堆似是而非的理由，如要總統即問即答、要看發價書、要縮減金額、要一年一期等。唯一不變的，是拖延時間，縮小台灣的防衛窗口。當台灣最需要強化自我防衛的時候，這批立委為了自己的政治利益，犧牲台灣人民的安全與國家利益。

針對藍白版本大砍國防自我的規劃，國防人士說，包括防空反彈道飛彈（台灣之盾）（5500億，最大單項）若被砍36%，防空網必定出現缺口；21萬架無人機若縮減，台灣沿海嚇阻能力被大幅削弱；委製3000億若排除，國防自主能力歸零。這些砍掉的預算，都是保護人民安全的戰力。

國防人士批評，先前在野黨的花式拖延，美方已破例展延一次。未來若台灣再次失信，將損害台美軍事合作互信，除影響未來軍售排程優先順序外，也會讓國際對台灣的防禦信心大打折扣，斲傷未來友邦援台的意願。

立法院擬處理攸關國防特別條例草案，國民黨團與民眾黨團共提版本，總金額雖號稱匡列新台幣7800億元，不過是分成兩波，第一波為已確定的新台幣3000億元。第二波則待美方提出發價書後，上限4800億元。由於第二波未定，等於是N。（本報製表）

立法院擬處理攸關國防特別條例草案，國民黨團與民眾黨團共提版本，總金額雖號稱匡列新台幣7800億元，不過是分成兩波，第一波為已確定的新台幣3000億元。第二波則待美方提出發價書後，上限4800億元。由於第二波未定，等於是N。（本報製表）

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