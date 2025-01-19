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    春節丟垃圾不踩雷！彰化26鄉鎮收運時間出爐 除夕清到最後一刻

    因應過年垃圾大爆量，彰化26鄉鎮清潔隊「不打烊」， 除夕當天收運到完才下班。（圖環保局提供）

    因應過年垃圾大爆量，彰化26鄉鎮清潔隊「不打烊」， 除夕當天收運到完才下班。（圖環保局提供）

    2025/01/19 16:53

    〔記者張聰秋／彰化報導〕農曆新年「蛇年」將至，下週一（1月27日）是小年夜，接著除夕團圓，家家戶戶的垃圾量將達高峰。為了讓大家能徹底「斷捨離」，清除舊物迎新年，彰化縣26鄉鎮市公所清潔隊在小年夜、除夕全力出動，垃圾收運不打烊，除夕更會一直清運到垃圾全數處理完畢才下班，讓大家能在乾淨環境中迎接新春。

    明天（20日）是春節前最後一個上班週，這週六（25日）開始連放9天假，25日連假首日，全縣鄉鎮市公所清潔隊全部正常清運垃圾，26日星期日，大村、二水、田尾、彰化市、田中5個鄉鎮市繼續清運，到了下週一小年夜（27日）與除夕（28日），所有清潔隊都將照常作業，幫助民眾處理垃圾。

    初一（1月29日）到初五（2月2日）多數鄉鎮市清潔隊暫停收運，僅部分地區提供定時定點服務。和美鎮初三率先恢復正常清運。非清運期間，民眾需將垃圾包妥、廚餘瀝乾，先存放家中，等恢復清運再交給清潔隊，避免違規受罰。

    因各鄉鎮作法不同，彰化縣環保局已彙整並公布26鄉鎮市春節垃圾收運時間，方便大家提前整理環境，避免垃圾量激增造成焚化廠塞車，影響清潔隊作業。

    環保局提醒，年前垃圾量大增，民眾應落實垃圾分類，使用過的噴霧罐、殺蟲劑等高壓氣瓶需排空後再回收，金紙、香灰須確保無餘火才能交給垃圾車，電池也需單獨回收，確保處理安全。

    彰化縣環保局已彙整並公布26鄉鎮市春節垃圾收運時間，方便大家提前整理環境，小年夜與除夕這兩天，全部公所清潔隊都正常清運垃圾。（圖環保局提供）

    彰化縣環保局已彙整並公布26鄉鎮市春節垃圾收運時間，方便大家提前整理環境，小年夜與除夕這兩天，全部公所清潔隊都正常清運垃圾。（圖環保局提供）

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